Lotta. Nikolò Zeka campione italiano di lotta

Pisa, 19 maggio – Doppietta da sogno per il pisano Nikolò Zeka campione italiano Under 15 ed Under 17 di lotta. Il 9 maggio si sono svolti al ‘PalaPellicone’ di Ostia, tempio della lotta italiana, i campionati Under 15 di lotta stile libero ed uno stupendo oro è stato centrato dal giovanissimo Zeka che è salito con grande orgoglio sul podio. Nato a Pisa, Nikolò Zeka è tesserato per la New Popeye Club di Livorno ed ogni giorno con grande impegno fa la spola tra le due città per vivere la sua passione. Il suo maestro è Riccardo Niccolini, preparatore fisico della nazionale Junior e Senior di lotta libera e lotta greco romana. Questa preparazione ha portato Zeka a vincere tutte le gare del 2024 con l’oro al Torneo Città di Carasco e al campionato italiano Under 13. Il 2025 inizia con la vittoria al Trofeo Pasi a Cesenatico dove a tredici anni sbaraglia la concorrenza e vince negli under 17. Ad aprile diventa addirittura campione italiano under 17. Il 9 maggio è campione italiano under 15 con percorso netto battendo tutti. Un successo che lo porterà al campionato europeo a Caorle a fine giugno con i colori della nazionale italiana. Insomma un astro nascente che, come lo descrive il maestro Niccolini, “lotta con la testa e con il cuore”.