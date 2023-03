Esteves convocato nel Portogallo U21

Un’altra gradita notizia per il Pisa. E’ stato infatti convocato nella selezione portoghese under 21 il terzino Tomas Esteves dal commissario tecnico Rui Jeore per gli incontri con i pari età della Romania e della Norvegia. Si tratta di due amichevoli propedeutiche alla preparazione per i prossimi Europei 2023 che prenderanno il via in giugno. I portoghesi affronteranno i rumeni il 24 marzo a Bucarest per poi giocare in casa contro la Norvegia il 28 marzo. Esteves ha un piccolo record in nazionale, avendo esordito nell’under 21 all’età di 17 anni, il 5 settembre del 2019 in Portogallo-Gibilterra 5-0. Da quel momento non venne più chiamato. Oggi, 4 anni dopo, ecco una nuova occasione nella selezione giovanile portoghese. Si tratta del settimo calciatore chiamato in nazionale in questa tornata dopo le convocazioni di Nagy (Ungheria), Torregrossa (Venezuela), Rus, Marin e Morutan (Romania) e la chiamata da riserva per Hermannsson (Islanda). Per quanto riguarda invece il lavoro settimanale, doppio giorno di riposo per il Pisa di Luca D’Angelo, alle prese con un vero e proprio "long weekend". Ieri ed oggi infatti stop agli allenamenti, che riprenderanno con una sessione aperta al pubblico domani pomeriggio, eccezionalmente di martedì. Nel frattempo tiene banco la questione Reggina. Nelle scorse ore infatti la Procura Figc ha chiuso le indagini per il mancato rispetto della scadenza del 16 febbraio per il pagamento di stipendi e contributi Irpef, su segnalazione Covisoc. La sanzione prevista è di 4 punti e potrebbero essere ancora di più, poiché non è stata rispettata anche la scadenza del 16 marzo.