Calcio. Seconda: Migliarino al tappeto, vince l'Atletico

Pisa 11 dicembre 2024 – In Seconda Categoria, nel girone A il Migliarino Vecchiano ha perso la gara dell’anno, quella al momento più importante. Al Comunale ‘Faraci’ lo scontro diretto contro la capolista Fivizzanese avrebbe consentito il sorpasso ed il primato in classifica biancorosso, ma in realà il risultato è stato diametralmente opposto a quello desiderato. La Fivizzanese ha vinto di misura per 0 – 1 grazie ad una rete di Clementi ed è scappata a via a quota trentadue, più cinque sul Migliarino Vecchiano di mister Andreotti.

Nel primo tempo il Migliarino ha dominato, concedendo praticamente nulla alla capolista. Montanelli viene atterrato in area e guadagna un rigore. Sul dischetto si presenta Aufiero, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Nonostante la delusione, i biancorossi non mollano e chiudono la prima metà di gioco in attacco, ma il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa, entrambe le squadre si danno battaglia e la partita sembra destinata a finire in pareggio. Tuttavia, al termine di una bella azione sulla trequarti, la Fivizzanese riesce a trovare il gol del vantaggio. Il Migliarino si getta in avanti con grande determinazione, ma tra le parate del portiere avversario e alcuni salvataggi difensivi il pareggio non arriva. Perde anche il Pontasserchio di mister Carboni, battuto 2 – 1 in trasferta sul campo del Monzone che occupa la quinta piazza play-off con ventitre punti, cinque in più del Pontasserchio sesto che vede allargarsi la forbice.

Nel girone G, bella vittoria dell’Atletico Cascina che espugna il difficile campo dell’Aurora Montaione. Termina 1 – 2 con le reti cascinesi di Castagna e Ventavoli. La squadra di mister Simonetti sale a quota diciotto punti, tre pareggi, cinque vittorie ed altrettante sconfitte in questi tredici turni di campionato. La Fornace conquista un insperato punto alle Capanne (1 – 1) ed aggancia all’ultimo posto il Ponte delle Origini travolto in casa al Campo ‘Arno’ per 1 – 5 dalla Bellaria Cappuccini seconda che incalza la capolista Castelfranco sconfitta in casa dal Sextum Bientina. La Corte di mister Vuono cade 3 – 2 in trasferta nello scontro diretto contro il Corazzano, ora quintultimo con sedici punti. La situazione delle ultime quattro si sta facendo critica con un solco di diversi punti per evitare la zona play-out.

A diciassette ci galleggia il San Prospero Navacchio di mister Niccolini, sconfitto 1 – 2 in casa dal Capannoli terzo in classifica. Questa volta non basta la rete del bomber Fiumalbi, con la doppietta ospite siglata da Filippi.