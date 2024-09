Calcio. Seconda: beffa San Prospero

Pisa 11 settembre 2024 – In Seconda Categoria il derby di Coppa Toscana tra il Pontasserchio ed il San Prospero Navacchio allo ‘Scirea’ di Arena Metato termina in parità 1 – 1. Questo il risultato del campo, ma successivamente il San Prospero Navacchio fa reclamo per la presunta posizione irregolare di alcuni calciatori del Pontassechio squalificati. Il reclamo però non ha esito in quanto redatto senza rispettare il regolamento. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, ha rilevato gli errori procedurali del San Prospero Navacchio e respinto il reclamo dichiarandolo inammissibile per aver disatteso le disposizioni. L’amarezza raddoppia in quanto anche nella partita precedente persa contro il Migliarino Vecchiano nel recupero la società di San Prospero non ha ravvisato gli estremi per fare reclamo. Insomma, un punto in due partite quando magari potevano essere sei. In questo turno ha riposato il Migliarino Vecchiano che se la vedrà col Pontasserchio nella terza gara del triangolare.

La Fornace di mister Rossi neopromossa in Seconda, travolta in casa per 0 – 6 dall’esperta compagine della Bellaria Cappuccini di Pontedera guidata da mister Masoni. Rinviata La Corte – Sextum Bientina per condizioni impraticabili.