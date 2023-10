Calcio. Promozione: Urbino a Roselle

Pisa 21 ottobre 2023 –– Domenica intensa per le pisane nei campionato dilettanti (tutti in campo alle ore 15.30). In Promozione, trasferta a Roselle per l’Urbino Taccola che affronta i padroni di casa del Belvedere. Settimo posto con sette punti per i biancorossi di mister Taccola, tre in meno dei locali: gara difficile per gli ulivetesi che potranno però comprendere la propria reale dimensione in questa stagione. Comanda la Sestese con dodici punti dopo cinque turni di campionato, mentre però stanno deludendo i livornesi dell’Armando Picchi ultimi e sempre a quota zero, ed il Sant’Andrea penultimo con tre. In Prima Categoria, tre pisane volano, le altre due sono in apnea. Il San Giuliano comanda con tredici punti dopo queste prime cinque giornate di campionato. Oggi la squadra di mister Roventini ha la possibilità di allungare in vetta dato che allo Stadio Comunale ‘Bui’ arriva il giovanissimo Fornacette, squadra con tre punti all’attivo che non ha ancora vinto neanche una partita. La squadra di mister Muraglia dovrà fare un’impresa per uscire indenne e portare a casa qualcosa. Il san Giuliano ha una perfetta media di tre gol a partita. Al secondo posto lo Staffoli con dodici punti, al terzo il Calci con dieci: calcesani che affrontano allo Stadio Comunale di Via Tevere la nobile decaduta Atletico Etruria. Una gara che mette di fronte due ottime compagini in grado di aspirare ad un posto play-off promozione. Quinto posto per il Tirrenia con nove punti, la terza pisana che è partita con il piede giusto. Litoranei in trasferta a Selvatelle contro una squadra che giovedì ha recuperato altri due punti toccando quota dieci ed agganciando il Calci. Due punti conquistati grazie al reclamo vinto contro il Livorno 9 nella gara pareggiata sul campo: i livornesi infatti hanno giocato con uno squalificato in campo. La Cella ed il San Frediano sono le due pisane con la classifica peggiore. La Cella ha tre punti, quelli conquistati domenica allo Stadio ‘Masoni’ di Fornacette: al ‘Betti’ arriva la Sanromanese, cliente ostico con sette punti che vuole riscattare la sconfitta interna patita domenica scorsa dal Calci. Il San Frediano, dopo quattro sconfitte consecutive, vuole invertire la rotta: non sarà facile nel derby fra rossoblù a Ponsacco. I locali faranno la voce grossa per conquistare i tre punti e scavalcare in trasferta proprio la squadra di mister Tocchini.

Fabrizio Impeduglia