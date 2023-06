Calcio. Giovanile: Zambra sentenza in arrivo

Pisa 28 giugno – Zambra sempre alla prese con la speranza di poter mantenere le categorie regionali giovanili. “L’Asd Zambra calcio comunica – in una nota – che, in merito agli articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi, nei quali si lamentava un ritardo nella convocazione del processo presso il Collegio di Garanzia del Coni, lo stesso ha fissato la definitiva udienza per il prossimo 12 Luglio”. Una situazione dunque ancora ingarbugliata ma in fondo alla quale, dopo tanti mesi, lo Zambra spera di vedere la luce. “Nell’esprimere parziale soddisfazione per avere almeno una data di chiusura dell’intera incredibile vicenda - continua la società – non si può però non ribadire l’inquietudine, in primis per le abnormi squalifiche date a tre ragazzini ed all’allenatore, ed inoltre per avere l’impossibilità di comporre le squadre in vista del prossimo campionato. Infatti allo stato attuale l’Asd Zambra calcio parteciperebbe con le proprie squadre Giovanissimi ed Allievi ai campionati provinciali in seguito alla squalifica subita, ma se la sentenza del 12 Luglio risultasse favorevole le squadre sarebbero d’ufficio riammesse alla partecipazione dei campionati regionali di merito mantenuti sul campo con tenacia nonostante tutte le avversità. Restiamo fiduciosi per la positiva risoluzione di tutta la vicenda e ringraziamo anticipatamente i ragazzi ed i relativi genitori che avranno la pazienza di aspettare il 12 luglio per programmare la prossima stagione”. Fabrizio Impeduglia