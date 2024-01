Calcio. Giovanile regionale: Perignano da solo al comando

Pisa 23 gennaio 2024 –– Penultimo turno di gennaio nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionali. Mobilieri Ponsacco sconfitto in casa dal Figline per 0 – 1 con una rete beffarda incassata allo scadere. Il Cenaia, sotto 2 – 0 a Certaldo, riesce a pareggiare grazie ad una doppietta di Graziani. Ottavo posto per i Mobilieri Ponsacco, nono per il Cenaia. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano vince 2 – 6 a Carrara contro il San Marco Avenza nel posticipo del lunedì e sale al comando con trentatre punti, due in più delle inseguitrici Pontassieve, Lastrigiana e Zenith Prato. Dieci vittorie e tre pareggi per la squadra di mister Pagliai grande protagonista di una rimonta davvero difficile da pronosticare. Il Fornacette sconfitto a Piombino (1 – 0) è terzultimo, peggio ancora il San Giuliano battuto in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ per 0 – 3 dal Firenze Ovest. Ultimo posto per i sangiulianesi insieme al San Marco Avenza con sedici punti. Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini si fa fermare in casa dalla Cuoiopelli (1 – 1): se il punto non sta bene ai pontederesi, permette invece alla squadra di Santa Croce di fare un punticino avanti e lasciare il Romaiano all’ultimo posto con nove punti. Romaiano che pareggia a reti bianche sul campo del Sant’Andrea (0 – 0), anch’esso in piena zona retrocessione. Il Pisa Ovest, sconfitto in casa 1 – 2 dal Venturina è in zona pericolosa e dovrà stare attento nelle prossime partite. San Miniato Basso batte Castelfiorentino (3 – 2) ed aggancia la Bellaria Cappuccini al sesto posto. Allievi regionali Elite. L’Oltrera che non ti aspetti: sul campo della Floria che la precedeva in classifica, la squadra cala il poker e si impone 0 – 4 agguantando l’ottavo posto. Allievi regionali. Sei le pisane in campo. Il Calci pareggia 2 – 2 a Castelfiorentino e scivola al terzo posto a meno sei dal Venturina. Il Forcoli si fa fermare sull’1 – 1 interno dai livornesi della Portuale, mentre il Fornacette piega 3 – 0 il Pisa Ovest. Pisani ultimi con sei punti ed ormai a meno sedici dalla salvezza. La Bellaria Cappuccini si impone 3 – 0 sulla Pro Livorno Sorgenti e si allontana forse definitivamente dai rischi della zona calda. Il San Giuliano batte 4 – 1 il Capostrada Belvedere. Giovanissimi regionali. Il Fornacette non va oltre il pareggio a reti bianche (0 – 0) sul campo del Roselle quintultimo e viene agganciato in testa dall’Academy Livorno che piega 2 – 0 il Romaiano. Si avvicina ad un punto anche Limite e Capraia che ne rifila otto alla Portuale (1 – 8). Il Calci è quarto col 4 – 1 sul Follonica Gavorrano. Sono queste quattro le squadre che si contenderanno il titolo sino alla fine. L’Oltrera batte 3 – 2 il San Giuliano e si prende la sesta piazza, i sangiulianesi devono stare molto attenti per non rimanere invischiati nella zona retrocessione. Un punto sotto il Romaiano.