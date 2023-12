Calcio. Giovanile: al Perignano il derby d'Elite: 6 - 0 al Fornacette

Pisa 20 dicembre 2023 –– Campionati giovanili regionali nel vivo della stagione in questo secondo weekend di dicembre. Juniores Nazionale. Sconfitte entrambe le squadre pisane: il Mobilieri Ponsacco cade 2 – 1 ad Altopascio contro il Tau, mentre il Cenaia perde in casa contro il Pontedera in un rocambolesco 3 – 4. In classifica Ponsacco che scende all’ottavo posto, Cenaia al nono. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano travolge con un calmoroso 6 – 0 il Fornacette nel derby pisano. Una gara senza storia dominata dai padroni di casa , ora quinti con ventuno punti. Il San Giuliano, sconfitto in casa dal Fucecchio (0 – 1) è ultimo da solo scavalcato anche dall’Arezzo. Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini perde in casa contro il San Miniato Basso (0 – 1), mentre Cuoiopelli e Pisa Ovest pareggiano 1 – 1: santacrocesi ultimi con otto punti insieme a Sant’Andrea e Romaiano. Romaiano che pareggia 1 – 1 in casa contro l’Atletico – Maremma quartultimo.

Allievi regionali Elite. L’Oltrera perde ancora, questa volta in casa contro il Forte dei Marmi per 1 – 3. Undicesimo posto con sedici punti per i pontederesi. Allievi regionali. Sei le pisane in campo. Venturina capolista nel girone B con trentanove punti in classifica ma fermato 1 – 1 dal Grosseto. Ne approfitta il Calci secondo a due punti (trentasette) dopo aver espugnato 0 – 4 l’Isola d’Elba contro i padroni di casa dell’Audace. Il Pisa Ovest sempre in fondo, battuto 3 – 1 in trasferta a Castelfiorentino. Il Forcoli vince il derby contro la Bellaria Cappuccini superandola di misura con un risultato che vale: 1 – 0. Vince anche il Fornacette: 3 – 0 ai Portuali Livorno. Nel girone C il San Giuliano batte 1 – 0 la Fortis Juventus.

Giovanissimi regionali. Il Fornacette perde a Grosseto 1 – 0 ma resta al comando da solo visto che l’Academy non va oltre il 3 – 3 contro il Roselle. Calci quarto con il 4 – 1 alla Portuale. L’Oltrera espugna Romaiano 1 – 2, mentre il San Giuliano cade 2 – 5 in casa contro Limite e Capraia. Questo 2023 si chiude dunque col Fornacette in testa, il Calci quarto a ventotto punti, l’Oltrera sesto a diciannove, il San Giuliano settimo a sedici, il Romaiano ottavo a quindici. Tutte le pisane fuori dalla zona retrocessione.