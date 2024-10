Calcio. Eccellenza: Cenaia, tre punti pesanti a Livorno

Pisa 14 ottobre 2024 – Gran bella vittoria del Cenaia che espugna Livorno e si porta a meno quattro dalla capolista Camaiore. In fondo alla classifica le altre pisane ancora a secco di vittorie dopo questo sesto turno del campionato di Eccellenza toscana. I Mobilieri Ponsacco pareggiano sul campo del Ponte Buggianese, mentre il Fratres torna da Forte dei Marmi con un punto. Ancora sconfitta la Cuoiopelli, sempre ultima, in casa contro la Massese.

Il Cenaia vince a Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti grazie ad una rete messa a segno dal solito Neri. Il gol nella ripresa, al 57’, che vale tre punti pesanti per la formazione di mister Sena. Cenai che tocca quota dodici punti ed è la pisana che ha iniziato meglio questa stagione. Ecco il tabellino della gara del "Magnozzi”. Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Rotunno, Lischi A., Marchetti, Cavalli, Signorini, Putrignano, Santagata, Lucchesi, Morelli, Casanova. A disposizione Strambi, Buonaccorsi, Freschi, Gjini, Maffei, Pratesi, Romanacci, Sottile, Tantardini. All. Bandinelli Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Ferretti, Neri F., Apolloni. A disposizione Turini, Goretti, Canessa, Salvadori, Perazzoni, Pecchia, Calloni, Degli Esposti, Conticelli. All. Sena Arbitro: Piciucco di Campobasso Marcatore: 57’ Neri F.

Ancora nessuna vittoria per i Mobilieri Ponsacco dopo queste sei prime partite di campionato. Anche sul terreno del Ponte Buggianese è pareggio: divisione della posta dopo una gara conclusa a reti bianche (0 – 0). Penultimo posto per la squadra di mister Macelloni che ha realizzato finora due sole reti, subendone però altrettante. Questo il tabellino. Ponte Buggianese: Rizzato, Aiazzi, Kapidani, Pievani, Palmese, Sanzone, Martinelli, Bellandi G., Fantini, Sgherri, Gargani. A disposizione Calu, Cecchi, Ferrari, Bellandi F., Seghi, Gianotti, Granucci, Zani, Chelini. All. Vettori Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Bagnoli, Volpi, Colombini, Regoli, Fischer, Borselli, Mengali, Morana, Guerrucci. A disposizione Profeti, Crecchi, Pacifico, Pisani, Penco, Pini, Marrocco, Steffich, Pallecchi. All. Macelloni Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze

Insieme ai Mobilieri Ponsacco con quattro punti troviamo il Fratres Perignano che passa in vantaggio a Forte dei Marmi con Taraj ma si fa riprendere nel finale dalla Real Forte Querceta che pareggia con Tognarelli (1 – 1). Anche per i rossoblù nessuna vittoria in questo primo scorcio di stagione. Questo il tabellino della sfida giocata in anticipo di sabato. Real Forte Querceta: Pastine, Vignali (Quercetani), Solimano, Bucchioni (Baracchini), Tognarelli, Vittorini, Meucci, Stringara (Verona), Micchi, Mangiarotti (Panicucci), Lucarelli M. (Fortunati). A disposizione Luci, Galli, Giubbolini, Jendoubi. All. Cipolli Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Mogavero, Lucaccini R., Genovali (Bani), Zocco, Papi (Bracci), Regoli (Misseri), Taraj (Cutroneo), Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Brisciani, Mariani, Forte, Napoli. All. Falivena Arbitro: Danesi di Pistoia Marcatori: 41’ Taraj, 81’ Tognarelli

In fondo alla classifica la Cuoiopelli travolta in casa dalla Massese per 0 – 3. La squadra di mister D’Addario finora ha raggranellato un punto ed è uscita dal campo sconfitta nelle altre cinque gare. Compito arduo per la squadra di Santa Croce. Ecco il tabellino. Cuoiopelli: Papeschi, Tassi, Tuzi, Burato, Covino, Bocini, Turini, Mancino, Rocco, Maglio, Hanxhari. A disposizione Brogi, Arrigucci, Arrighini, Luka, Bindi, Matteoli, Cavallini, Campo, Pinna. All. D’Addario Massese: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi, Andrei, Favret, Lorenzini, Bertipagani, Buffa, Anich, Goh. A disposizione Cozzolino, Nannipieri, Nicolini, Pasquini, Bartolomei, Cecilia, Costanzo, Vignali, Romiti. All. Pisciotta Arbitro: Boeddu di Prato Marcatori: 13’ Bertipagani, 77’ e 90’ Buffa