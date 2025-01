Calcio. Dilettanti: volano San Giuliano ed Urbino

Pisa 28 gennaio 2025 – Ventesima giornata del campionato di Promozione molto positiva per le nostre due compagini. Vincono sia il San Giuliano in casa che l’Urbino Taccola in trasferta.

Resta in vetta il San Giuliano che piega 2 – 1 il Firenze Ovest e sale a quarantaquattro punti, al pari della Real Cerretese che espugna 0 – 3 il campo della Valdinievole Montecatini. Sblocca la gara Di Paola, pareggiano gli ospiti, ma Gremigni segna la rete della vittoria a venti minuti dalla fine. Tre punti importanti per mister Roventini in attesa della trasferta a Pontermoli.

San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni A., Pasquini, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Contini, Lici, Susini, Bozzi, Bindi, Cantini, Nacci, Bellucci, Ghelardoni M.. All. Roventini Firenze Ovest: Soccodato, De Felice, Chiariello, Ussia, Marghi, Ciofi, Ammannati, Nieri, Petracci, Giannini, Angiolini. A disposizione Ciappelli, Scozzari Baio, Sottili, Baluganti, Marrani, Ermini, Pecchioli M., Carli. All. Creanza Arbitro: Kercaj di Pistoia Marcatori: 4' Di Paola, 19' Giannini, 70' Gremigni

Gran bella vittoria dell’Urbino Taccola di mister Polzella che espugna il campo della Larcianese 1 – 2 e la raggiunge in classifica al sesto posto a quota trentuno punti. Un successo in rimonta dopo essere andato sotto in apertura di gara. Nella ripresa la doppietta del bomber Chicchiarelli regala tre punti d’oro agli ulivetesi. Larcianese: Pellegrini, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo, Sarti, Ba, Ferraro, Mori Mi.. A disposizione Cannizzaro, Vallesi, Iannello D., Capetta, Buoni, Carrara, Romani, Tersigni, Maarouf. All. Cerasa Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Romeo, Marinari, Petri, Aliotta, Antoni, Castellacci, Cosi, Zaccagnini, Chicchiarelli. A disposizione Nigro, Bellagamba, Risolo, Langella, Fabbrini G., Santini M., Campera, Cei, Graziani. All. Polzella Arbitro: Finoia di Firenze Marcatori: 6' Ferraro, 56' e 71' Chicchiarelli

In Prima Categoria la capolista Fornacette non va oltre il pareggio interno a reti bianche (0 – 0) contro il Montenero ed Acciaiolo e Ponsacco si avvicinano superando rispettivamente Portuale (4 – 0) e Tirrenia (2 – 0). Niente da fare dunque per i litoranei battuti sul campo del Ponsacco ed ultimi con dieci punti in classifica dopo questa diciannovesima giornata di campionato, la quarta del girone di ritorno. Battuto anche il calci, superato 1 – 0 di misura a Rosignano. Calcesani adesso quartultimi, agganciati a quota ventuno dall’Atletico Etruria che ha strappato un bel punto in trasferta a Selvatelle.