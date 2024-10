Calcio. Dilettanti. San Giuliano capolista, Tirrenia e Calci battute

Pisa 8 ottobre 2024 – In Promozione girone A la quinta giornata di campionato regala la vetta della classifica al San Giuliano che espugna il campo del Firenze Ovest passando 0 – 2 al ‘Paoli’. Due calci da fermo decidono la sfida a favore della compagine di mister Roventini, un gol per tempo: Ghelardoni su calcio di punizione nella prima frazione e Di Paola su calcio di rigore nella ripresa. Primo posto in classifica per il San Giuliano dopo cinque gare di campionato: Larcianese, Lampo Meridien, Real Cerretese e Cubino inseguono.

Questo il tabellino.

Firenze Ovest: Fiaschi, Marghi, Ussia, Fiscella, Muho, Ciofi, Angiolini, Ermini, Braccesi, Tanini, Pecchioli. A disposizione Ciappelli, Scozzari Baio, Margheri, Manetti, Fabbri, Piazza, Taoufik, Marrani, Giannini. All. Angiolini Fc San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ria, Pasquini, Susini, Micheletti, Nacci, Galletti, Cantini, Bellucci. All. Roventini Arbitro: Iglio di Pistoia Marcatori: 41’ Ghelardoni A., 73’ rig. Di Paola Giornata amara per l’Urbino Taccola che cade in casa ad Uliveto Terme contro gli ospiti della Larcianese. Gara decisa da un gol di Lo Russo poco prima dell’ora di gioco, così la squadra di mister Cerasa si porta a casa l’intera posta in palio lasciando in bianco gli ulivetesi di mister Polzella. Una vittoria, due pareggi ed altrettante sconfitte per i bincorossi: Urbino Taccola undicesimo in classifica con cinque punti.

Ecco il tabellino.

Urbino Taccola: Malasoma, Antoni, Romeo, Mariani, Petri, Aliotta, Zaccagnini, Fabbrini, Langella, Castellacci, Rossi. A disposizione Nigro, Taglioli Le., Bellagamba, Desideri, Risolo, Pezzini, Salvadori, Graziani, Cosi. All. Polzella Larcianese: Cirilli, Porciani, Lo Russo, Marianelli, Tafi, Bagni, Iannello, Salerno, Ndiaye, Tersigni, Biagioni. A disposizione Velani, Lotti, Vallesi, Iaia, Romani, Papa, Capetta, Carrara, Di Lorenzo. All. Cerasa Arbitro: Fatticcioni di Carrara Marcatore: 59’ Lo Russo

In Prima Categoria si è giocata la quarta di campionato. Entrambe sconfitte le due pisane, entrambe in casa ed entrambe col minimo scarto per 0 – 1. Il Tirrenia cade al ‘Masoni’ di Fornacette contro il Ponsacco: i rossoblù portano a casa la vittoria con una rete di Enxo Lici. Litoranei ultimi con un punto insieme a Portuale ed Atletico Etruria. Allo Stadio Comunale di Via Tevere il Calci perde contro il Rosignano che passa con una rete di Di Stefano. Calci con due punti in classifica: due pareggi e due sconfitte in queste prime gare di campionato. Un campionato finora che vede protagonista il Fornacette con quattro vittorie, questa settimana sul campo del Montenero.