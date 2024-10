Calcio. Dilettanti. Pro Livorno a Perignano, Mobilieri attendono la Sestese

Pisa 4 ottobre 2024 – In Eccellenza si gioca la quinta giornata del girone di andata (ore 15 il calcio d’inizio). Tre pisane in casa ed una in trasferta. Il Cenaia affronta al ‘Pennati’ gli ospiti del Fucecchio, mentre il Fratres Perignano attende la capolista Pro Livorno Sorgenti al ‘Matteoli’. Allo Stadio Comunale di Ponsacco i Mobilieri ricevono la Sestese. La Cuoiopelli è in trasferta, attesa sul campo del Montespertoli.

In Promozione girone A si gioca la quinta giornata di campionato (ore 15.30). Il San Giuliano è ospite del Firenze Ovest al ‘Paoli’ mentre l’Urbino Taccola attende ad Uliveto Terme la Larcianese.

In Prima Categoria quarta di campionato (ore 15.30) col Tirrenia che al ‘Masoni’ di Fornacette attende il Ponsacco. Anche il Calci in casa: allo Stadio Comunale di Via Tevere arriva il Rosignano.

In Seconda Categoria è quarto turno (ore 15.30). Nel girone A il Migliarino Vecchiano è ospite della Villafranchese al ‘Bottero’ di Villafranca in Lunigiana, mentre il Pontasserchio attende al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato l’Atletico Carrara dei Marmi. Nel girone G Atletico Cascina atteso sul campo delle Capanne, mentre a Calcinaia La Fornace riceve il Sextum Bientina. All’Arena San Prospero derby tra i locali di mister Niccolini e La Corte di mister Vuono. Il Ponte delle Origini sul campo della Volterrana per cercare di fare punti.

Nella Juniores Regionale Elite il San Giuliano attende il Forte dei Marmi allo Stadio Comunale ‘Bui’ mentre il Fratres Perignano è di scena a Lamporecchio contro i locali della Lampo Meridien.