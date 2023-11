A Napoli Giorgia Pierini vince un oro ed un argento al XXVII Trofeo delle Regioni

Cascina (Pisa), 9 novembre 2023 - Nei giorni 4 e 5 Novembre presso il T.S.N di Napoli si è svolto il XXVII Trofeo delle Regioni, manifestazione giovanile di tiro a segno con armi ad aria compressa. Il Trofeo delle Regioni è una gara con classifiche esclusivamente a squadre alla quale, a conclusione di un torneo di 5 prove, hanno accesso solo le 8 migliori rappresentative regionali d’Italia. Ogni Regione finalista schiera 4 squadre di pistola e 4 di carabina (ciascuna formata da tre atleti appartenenti alle categorie Junior Uomini, Junior Donne, Ragazzi e Allievi) e, per le prove di mixed team, 6 coppie di tiratori (maschio/femmina), 3 in pistola e 3 in carabina. QUATTRO CASCINESI - Tra i 24 atleti convocati nella rappresentativa Toscana anche 4 giovani tiratrici della Sezione T.S.N. di Cascina: Giorgia Pierini (pistola cat. Allievi) e per le carabine Francesca Kodra (cat. Allievi), Linda Trocchi (cat. Ragazzi), Joddiclaire Kodra (cat. Junior Donne). I RISULTATI - A Napoli la calcesana Giorgia Pierini è la portacolori del T.S.N. Cascina che ha ottenuto i risultati più prestigiosi, guadagnando un oro ed un argento. Nel pomeriggio di sabato ha concluso la sua prova di 30 colpi con il punteggio di 292,6 contribuendo, con Marco Pizzi di Lucca e Marco Argenzio di Arezzo, alla vittoria della squadra Toscana della categoria Allievi (con il punteggio totale di 847,2): la Lombardia si è classificata seconda con punti 831,7 ed il Veneto terzo con 810,2. Nella mattinata successiva Giorgia, impegnata in mixed team in coppia con il lucchese Marco Pizzi, si è aggiudicata la medaglia d’argento; con il punteggio totale di 581,9 i due giovanissimi tiratori toscani hanno preceduto la Puglia (Francesco Rutigliani/Camilla Coppetta), cedendo per soli due punti alla coppia della Lombardia formata da Lorenzo Castagno e Alice Rocco. TOSCANA AL SESTO POSTO - La classifica assoluta del Trofeo ha visto primeggiare il Veneto, con la Toscana che ha concluso al sesto posto. Il Trofeo delle Regioni è una gara con classifiche esclusivamente a squadre alla quale, a conclusione di un torneo di 5 prove, hanno accesso solo le 8 migliori rappresentative regionali d’Italia. Ogni Regione finalista schiera 4 squadre di pistola e 4 di carabina (ciascuna formata da tre atleti appartenenti alle categorie Junior Uomini, Junior Donne, Ragazzi e Allievi) e, per le prove di mixed team, 6 coppie di tiratori (maschio/femmina), 3 in pistola e 3 in carabina. M.B.