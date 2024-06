Sport, mappatura delle associazioni che fanno attività dedicate a persone con disabilità

Pisa, 19 giugno 2024 - Sul sito del Comune di Pisa è stato reso disponibile l’elenco delle società sportive che offrono specifiche attività dedicate a persone con disabilità, o con fragilità, e hanno precisato l'assenza di barriere architettoniche nelle loro strutture. Questo è avvenuto in seguito allo svolgimento di una commissione dedicata e della consulta dello sport in cui sono state raccolte le istanze delle associazioni che si occupano di questi temi. «Un’importante sinergia – afferma l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa – tra sport, disabilità e fragilità che ci ha portato a effettuare uno screening di tutte le realtà sportive del territorio che hanno segnalato le proprie attività dedicate a persone con disabilità o con fragilità. Abbiamo realizzato un link, consultabile e costantemente aggiornato, sul sito del Comune di Pisa, nella sezione sport, consultabile da tutti i cittadini per stimolarli alla partecipazione ad attività che finora potevano essere sconosciute. Abbiamo così una mappatura efficace per diffondere la pratica sportiva anche tra le persone con disabilità, e fragili, perché la pratica sportiva aiuta a recuperare la mobilità, sviluppare un benessere psicofisico e rafforzare l’autostima, l’autonomia e può avere anche valenza di percorso riabilitativo». Il link (https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Uffici/Sport) verrà aggiornato nel corso delle settimane e integrato con le associazioni che comunicheranno la propria disponibilità. Il personale dell'ufficio sport sarà costantemente a disposizione per qualsiasi informazione al numero 050910988-3669346182. Questo l’elenco delle associazioni che hanno aderito: 4 Monkeys, Abc Sport, Arcadia Asd Aps, Canottieri Antoni, Canottieri Arno, Circolo La Scepre, Circolo Pgs San Ranieri Aps, Circolo Scacchistico La Torre, Club Scherma Pisa Di Ciolo, Csi Pisa, Frecce Pisane, Freccia Azzurra, Ies Basket, Il Nuovo Fontanile, Judo Champion, Litorale Pisano, Mds Centro Ginnico, Movimentoinactor. Passion Dance, Pisa Ovest, Pisa Road Runner, Pisapadel, Pisascherma, Scintilla, Solidago Fitness, Spazio Yoga, Studio Danza Pisa, Top Fit, Tsn Pisa. World Fitness.