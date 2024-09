Sociale, online il bando del Comune di Pisa per il Bonus utenze 2024

Pisa, 19 settembre 2024 - È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa il bando per richiedere il Bonus Utenze 2024. L’agevolazione, per cui l’amministrazione ha stanziato 350mila euro, consiste in un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20mila euro nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, relative all’abitazione di residenza e sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2024. Ai beneficiari sarà assegnata un’agevolazione di 300 euro per nucleo familiare. I rimborsi verranno erogati in ordine di graduatoria fino a esaurimento del budget disponibile.

Per accedere all’agevolazione è necessario soddisfare i seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di uno Stato extra-UE con permesso di soggiorno valido, per motivi lavorativi o altri motivi che permettano comunque di lavorare; essere intestatari di un’utenza di luce e gas relativa all’abitazione di residenza; aver pagato le fatture di luce e gas emesse tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2024 ed avere un Isee ordinario valido e senza omissioni o difformità, di importo pari o inferiore a 20mila euro.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 18 ottobre. Potranno fare richiesta gli intestatari delle utenze, i familiari presenti nello stato di famiglia dell’intestatario o persone delegate, previa presentazione dell’atto di delega scaricabile dal portale online del Comune.

L’istanza dovrà essere inviata attraverso il sistema online del Comune di Pisa, nella sezione “SOCIALE” all’indirizzo: https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SOC_033. Per accedere al servizio è necessario disporre delle credenziali SPID, CNS o CIE. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-utenze-luce-e-gas.