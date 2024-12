Sicurezza: Siulp-Pisa, Biagini chiede chiarezza su organico e task force immigrazione

Pisa, 18 dicembre 2024 - "La situazione reale è meno rosea di quanto prospettato nelle roboanti dichiarazioni che parlano di un aumento di organico senza precedenti. I numeri dimostrano il contrario: un incremento di appena un’unità al Commissariato di Volterra e di otto in Questura, con sette destinate esclusivamente all'Ufficio Immigrazione, aggravando ulteriormente i problemi dei servizi ordinari e del controllo del territorio". Così Lara Biagini, neoeletta segretario generale provinciale del Siulp-Pisa, ha scritto in una nota inviata al Questore di Pisa.

Biagini ha chiesto chiarimenti sull'intervento della task force della direzione centrale per l’immigrazione, sollevando dubbi sui risultati, i costi e le future determinazioni, dato l'arretrato di migliaia di pratiche che persiste. "Non basta nemmeno l'arrivo di cinque agenti in prova, che per mesi avranno un impiego limitato e per i quali manca un'adeguata sistemazione alloggiativa", ha aggiunto.

La neoeletta segretaria ha sottolineato la necessità di trasparenza anche sul "presunto aumento di organico", chiedendo chiarimenti sugli effetti concreti per i servizi essenziali, come ordine pubblico, settori investigativi e sicurezza sui luoghi di lavoro.

"Il nostro obiettivo resta garantire la sicurezza dei cittadini attraverso quella dei poliziotti, e nei prossimi giorni incontreremo colleghi e responsabili per affrontare le criticità e trovare soluzioni adeguate", ha concluso Biagini.