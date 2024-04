San Miniato: sequestrati sostanze stupefacenti e attrezzature per il traffico illegale

San Miniato (Pisa), 23 aprile 2024 - I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno intensificato i controlli per contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti nel territorio di loro competenza. Nel corso di un servizio perlustrativo svoltosi nel pomeriggio di lunedì 22 aprile, i militari hanno fermato e successivamente perquisito un individuo. Durante la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, sono stati scoperti tre vasetti in vetro contenenti complessivamente 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. Nel garage dell'abitazione, invece, sono stati trovati una serra con quattro piantine di marijuana, un essiccatore a 6 ripiani, una lampada alogena, una lampada a led, un termometro, terriccio e fertilizzanti vari. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il proprietario dell'abitazione è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.