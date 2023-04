Salute della donna, a Pontedera e Volterra visite ginecologiche, senologiche e pap test

Pontedera (Pisa), 12 aprile 2023. L'Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che dal 17 al 22 aprile, la rete degli ospedali "Bollino rosa" per la prevenzione e la cura al femminile offrirà consulenze e visite gratuite durante la "Open week sulla salute della donna", promossa dalla Fondazione Onda. Una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna. Sono previste anche iniziative ed eventi per approfondire e promuovere la cultura della prevenzione. Gli ospedali "Bollino rosa" sono quelli che hanno ricevuto da Fondazione Onda un riconoscimento sia per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, sia per aver realizzato percorsi ottimizzati per il genere femminile. Nell'Ausl Toscana nord ovest sono otto gli ospedali "Bollino rosa": l'ospedale "Apuane" di Massa, l'ospedale di Cecina, l'ospedale di Portoferraio, l'ospedale di Livorno, il "San Francesco di Barga", il "Versilia" di Lido di Camaiore, il "Lotti" di Pontedera, il "San Luca" di Lucca. L'ospedale "Lotti" di Pontedera partecipa alla settimana con le seguenti iniziative. Dal 17 al 20 aprile, agli ambulatori di senologia (primo piano), sarà possibile effettuare visite senologiche dalle ore 09:30 alle ore 12:30. Il 19 aprile le visite senologiche si svolgeranno anche dalle 15 alle 18. E' necessario prenotarsi telefonando al numero 0587 273463. Dal 18 al 21 aprile, agli ambulatori della Ginecologia (primo piano), sarà possibile effettuare visite ginecologiche dalle ore 15 alle ore 18, senza prenotazione. Martedì 18 aprile, dalle 14 alle 18, e sabato 22 aprile, dalle 8 alle 12, agli ambulatori ginecologici al primo piano, sarà possibile eseguire gratuitamente Pap test, senza necessità di prenotazione. Sarà possibile eseguire i Pap test gratuiti e senza prenotazione anche a Volterra, presso la Ginecologia dell'ospedale Santa Maria Maddalena, dal 18 al 22 aprile, dalle ore 10:30 alle ore 12:30. Sabato 22 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, gli ambulatori ginecologici del primo piano dell'ospedale di Pontedera saranno a disposizione per consulenze sulla medicina tradizionale cinese. Tutte le iniziative degli ospedali "Bollino rosa" in occasione della "Open week sulla salute della donna" sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it. Maurizio Costanzo