Ponte di Mezzo discoteca per una notte, evento storico nella movida pisana

Un evento unico, mai visto prima a Pisa, è andato in scena nella serata di lunedì 19 maggio. Nella notte della vigilia della tappa cronometro del Giro d’Italia con arrivo in piazza dei Miracoli, il Ponte di Mezzo si è tramutato in una discoteca a cielo aperto, con la musica del dj di fama internazionale Federico Scavo che ha fatto da protagonista in una location senza dubbio suggestiva. “Tropical vibes”, questo il nome dell’evento gratuito, che ha portato oltre quattromila persone, tra giovani e adulti, a recarsi sia sul ponte che nelle zone limitrofe, tra piazza Garibaldi e piazza XX Settembre dalle 22:30 all’1 di notte e condividere una serata ballando. Nato da un’idea del consigliere comunale Lorenzo Vouk (Pisa al Centro), seguito e supportato dall’assessore alle politiche giovanili e allo sport Frida Scarpa, che ha visto tra gli organizzatori i più grandi manager del mondo della notte locale, quali gli imprenditori Glauco Ghelardoni e Alessandro Trolese, oltre a ItsTime eventi, Monkey Beach Club, Mi Casa es Tu Casa, 90 Rememories, Anima e Cuore e a Momento, tra i principali protagonisti della movida pisana, che hanno così potuto scrivere una pagina importante della storia della notte, portando per la prima volta un dj set sul Ponte di Mezzo. Pisa si conferma così, a seguito della festa della promozione in Serie A della squadra di Inzaghi, e a poche settimane dall’inizio di un giugno pisano ricco di eventi, viva come non mai. Lorenzo Vero