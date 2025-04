Pisa, sport e solidarietà per i piccoli pazienti del Santa Chiara

Pisa, 15 aprile 2025 - Ancora una volta lo sport abbraccia la solidarietà con "Io sto con Chiara", progetto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, che raccoglie fondi destinati a migliorare la qualità della vita dei pazienti dell’Ospedale Nuovo Santa Chiara di Cisanello. Dopo il calcio, sarà il golf a scendere in campo con il torneo benefico "Io sto con Chiara Golf Cup", in programma venerdì 10 maggio dalle 11.30 al Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pisa e realizzata in collaborazione con Confcommercio Pisa, è stata presentata questa mattina a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore allo sport Frida Scarpa, della direttrice generale dell'Aoup Silvia Briani, della direttrice amministrativa Grazia Valori e del direttore della Pediatria Diego Pieroni. Con loro anche Veronica Marianelli, presidente del Cosmopolitan Club, Alessandro Trolese e Valeria Di Bartolomeo per Confcommercio, e le referenti del gruppo "Io sto con Chiara": Annalisa Lalumera, Valeria Marrocco e Simona Gesi.

"Lo sport è un potente strumento di inclusione e solidarietà – ha sottolineato l'assessore Scarpa – e attraverso iniziative come questa è possibile sensibilizzare cittadini e imprese a sostenere progetti importanti per la nostra comunità. L’Amministrazione sostiene con entusiasmo questo torneo e auspico possa diventare un appuntamento fisso annuale". Parte del ricavato del torneo verrà destinato al progetto "Giocare in ospedale", che attraverso la clownterapia e il gioco terapeutico offre supporto ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici e di Oncoematologia pediatrica del Santa Chiara, ai loro familiari e al personale sanitario. Dal 2002, infatti, a Pisa, il gioco terapeutico è un servizio fondamentale che accompagna e sostiene bambini e genitori, contribuendo a ridurre ansia e stress durante la degenza.

"Proseguiremo con decisione lungo il percorso del crowdfunding – ha aggiunto Silvia Briani – perché crediamo fortemente nell’integrazione di risorse private e associative per migliorare ulteriormente le cure ospedaliere". Il torneo prevede la formula "18 buche Louisiana a coppie stableford", con partenza simultanea "shot gun". La partecipazione è aperta sia ai soci del club (quota 25 euro) sia ai non soci (70 euro). Al termine della gara saranno premiate la prima coppia lordo, la prima e seconda coppia netto e la prima coppia mista.

"Confcommercio Pisa è orgogliosa di sostenere questa iniziativa – ha detto il direttore generale Federico Pieragnoli – sensibilizzando cittadini e imprese sulla necessità di sostenere progetti sociali importanti come questo".