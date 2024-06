Pisa, spaccio vicino a scuola: due arresti, sequestrati 400 grammi di eroina

Pisa, 28 giugno 2024 - Durante un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato sono stati arrestati un trentatreenne tunisino e un minore tunisino, sorpresi mentre confezionavano e tagliavano dosi di eroina nel parco adiacente alla scuola Gamerra. L'intervento, frutto di giorni di monitoraggio da parte della Squadra Mobile di Pisa, ha permesso di sequestrare oltre 400 grammi di eroina, sufficienti per preparare più di 2 mila dosi singole, con un valore di mercato di circa 30 mila euro. Gli abitanti della zona di Putignano avevano da tempo segnalato movimenti sospetti, con individui che si spostavano spesso a bordo di monopattini in modo circospetto. Gli investigatori della Questura di Pisa, dopo una serie di servizi di osservazione e pedinamento, hanno identificato il parco adiacente alla scuola Gamerra di via Ximenes come luogo di attività illecite. Da lì la decisione di effettura il blitz: Nei giorni scorsi, la polizia ha ffettuato un controllo a sorpresa nel parco, cogliendo due individui intenti a confezionare dosi di sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato una fuga precipitosa, ma sono stati prontamente fermati dagli agenti. Sul posto, la polizia ha rinvenuto oltre 400 grammi di eroina, materiali per il confezionamento e lo spaccio, un coltello a serramanico e diversi telefoni cellulari. La droga sequestrata avrebbe consentito la preparazione di più di 2 mila dosi singole, con un valore di mercato stimato intorno ai 30 mila euro. In seguito al sequestro, in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, la Polizia ha proceduto all'arresto in flagranza dei due soggetti. Gli arrestati sono un noto pregiudicato di origini tunisine residente a Pisa e un minorenne senza fissa dimora, privo di precedenti penali.