Pisa: sesso orale in Borgo Stretto tra i passanti

Pisa, 25 marzo 2025 - Sta circolando in diverse chat e sui social un video che mostra una coppia mentre si abbandona a effusioni spinte in una traversa di Borgo Stretto, nel cuore di Pisa, a pochi passi dalla chiesa di San Michele. Le immagini, girate diversi giorni fa, immortalano i due mentre praticano sesso orale vicino alle vetrine di un negozio, in un’area frequentata da numerosi passanti.

Nel filmato si vedono persone camminare nei pressi della coppia, alcune delle quali sembrano accorgersi della scena, mentre altre proseguono senza fermarsi. Nonostante la presenza di testimoni e la possibilità di essere visti, i due restano apparentemente indifferenti, continuando nel loro atto. Il video ha suscitato indignazione e reazioni contrastanti, con commenti di condanna per il gesto compiuto in un luogo pubblico.

La polizia sta facendo indagini per risalire all’identità dei due per valutare se esistano i presupposti per una denuncia.