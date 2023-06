Pisa, semina il panico con una pistola giocattolo: denunciato 24enne

Pisa, 2 giugno 2023 - Attimi di paura si sono vissuti a Pisa in piena notte, a causa di un uomo che girava con un’arma che ha fatto temere il peggio. L’intervento delle volanti della Polizia di stato è avvenuto la notte scorsa dopo la segnalazione di una persona che stava girando armata, nel viale delle Piagge.

Il fatto è avvenuto giovedì 1 giugno intorno alle 3.15 di notte, sotto gli occhi dei passanti che si trovavano per strada a quell’ora. I cittadini, che hanno dato l'allarme e si sono subito rivolti alle forze dell'ordine, si dicevano spaventati da un tale che circolava armato di una pistola. Si temeva fosse vera e che fosse carica, e che soprattutto che l’uomo potesse puntarla contro qualcuno e fare del male. Subito le forze dell’ordine si sono messe in moto e sono scattate le ricerche.

L’uomo è stato quindi rintracciato dalla Polizia che lo ha denunciato. Si tratta di un ragazzo di 24 anni pisano, che è stato visto dai poliziotti proprio mentre tentava di disfarsi della pistola lanciandola in una siepe. Dalle indagini è stato poi stabilito che si trattava di un'arma giocattolo che funziona come accendino. Tuttavia la pistola era del tutto simile ad un'arma vera.

Il giovane, a cui è stato chiesto il motivo del possesso dell'arma e perché circolasse a quell'ora di notte nella zona, si è rifiutato di rispondere ai poliziotti ed ha reagito ai controlli minacciando e opponendosi all'accompagnamento in ufficio per procedere nei suoi confronti. Una volta fermato e accompagnato in questura, il 24enne è stato denunciato alla procura per porto di oggetti atti ad offendere, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La pistola giocattolo invece è stata posta sotto sequestro.

Maurizio Costanzo