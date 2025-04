Pisa, ritrovate due bombe d’aereo in una soffitta

Pisa, 16 aprile 2025 - Sono intervenuti nella mattinata di oggi gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito, con base a Piacenza, per neutralizzare due ordigni bellici rinvenuti nei giorni scorsi all’interno di una soffitta in via Quarantola, nel comune di Pisa. Le bombe erano state scoperte durante lavori di ristrutturazione in una palazzina di tre piani. A seguito del ritrovamento, sul posto erano giunti gli agenti della questura di Pisa, che avevano provveduto a interdire l’area e a metterla in sicurezza in attesa dell’intervento degli specialisti. Su richiesta della Prefettura, e secondo quanto disposto dal Comando delle Forze Operative Nord, gli artificieri dell’Esercito hanno preso in carico le operazioni di bonifica. Gli ordigni, identificati come due bombe d’aereo da esercitazione – una da 5 libbre e l’altra da 25 – erano fortunatamente caricate con sostanza fumogena e non esplosiva. Dopo le necessarie verifiche, sono stati rimossi e trasportati in sicurezza in una cava poco distante, dove sono stati definitivamente neutralizzati. Durante le operazioni erano presenti anche un’ambulanza e personale sanitario della Croce Rossa Militare, pronti a intervenire in caso di necessità. Nessun pericolo per i residenti della zona, che non hanno dovuto essere evacuati.