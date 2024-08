Pisa, Marin cambia numero e prende la 6. La 8 a Hojholt

Pisa, 14 agosto 2024 - Tante novità per quanto riguarda la scelta dei numeri di maglia da parte dei, tanti, nuovi acquisti. Tra questi, una novità che riguarda un veterano, o meglio, oramai l'unico reduce della promozione del 2019 dalla Serie C: Marius Marin.

Il centrocampista rumeno, infatti, ha optato per il terzo cambio maglia da quando veste nerazzurro. Dopo la 16 e la 8, adesso Marin ha scelto la 6, numero di maglia che indossa anche con la propria nazionale, e quindi anche a Euro2024. Così, il precedente numero lasciato vacante è stato preso da Hojholt. Scelta classica anche per Angori, che come la tradizione del terzino sinistro vuole, ha optato per il numero 3. Meno classica la scelta di Semper, il 47. Motivazione speciale, quella data da Lind, con il numero 45 preso per ricordarsi sua madre, venuta a mancare proprio a quarantacinque anni a causa di un cancro lo scorso anno. Si è affidato alla scaramanzia Zan Jevsenak, che ha riproposto il numero 74, già indossato nel settore giovanile del Benfica, dove ha vinto - da protagonista - la Youth League. Sul segno della continuità anche l'ultimo acquito che si è presentato, Leris, con il 37 scelto "perchè mi piace, l'ho già indossato". Mentre Giovanni Bonfanti, con tanti numeri quindi ormai presi, indosserà il 94. Lorenzo Vero