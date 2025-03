Pisa-Mantova rinviata a domenica. Il comunicato della Lega B

PISA, 15 MARZO – La decisione era ormai stata già presa nella prima mattinata, quindi, poco dopo le 12, è arrivata anche l’ufficialità: Pisa-Mantova, inizialmente in programma oggi, sabato 15 marzo alle 17:15, sarà giocata domani alle ore 15. Lo ha comunicato la Lega B, in un documento firmato dal presidente Paolo Bedin. Una decisione figlia dell’articolo 27.2 dello Statuto della Lega, ma anche e soprattutto “in considerazione anche del rispetto dovuto verso le priorità che caratterizzano in tali casi il lavoro delle Istituzioni, delle Forze dell'Ordine e degli altri organismi deputati alla sicurezza del territorio” e dell’ordinanza della Prefettura di Pisa, che ha prorogato il codice rosso nello stato di emergenza per rischio idrogeologico. Una situazione nella quale, come si evince dal comunicato, “non è possibile disputare in data odierna la competizione in oggetto, per motivi legati, oltre che all’allerta meteo massima, alla incolumità personale e alla sicurezza…”. Ovviamente, le due società hanno dato il loro consenso per il rinvio al giorno seguente. Lorenzo Vero