Pisa, laboratori creativi al Bastione del Parlascio: un viaggio nella storia

Pisa, 25 marzo 2025 - Un viaggio nel passato tra colori, simboli e tradizioni. Domenica 30 marzo prende il via al Bastione del Parlascio, recentemente restaurato, un ciclo di laboratori creativi per bambini e famiglie, inserito nell'offerta didattica delle Mura di Pisa. Il primo appuntamento, previsto alle ore 16, sarà dedicato a "Gli stemmi medievali di Pisa": i giovani partecipanti esploreranno la simbologia araldica e avranno l'opportunità di creare il proprio stemma personalizzato. Al termine dell'attività, bambini e accompagnatori potranno proseguire la visita in quota fino a Piazza dei Miracoli. L'iniziativa è rivolta a bambini dai 7 agli 11 anni con un costo di partecipazione di 5 euro; per gli adulti accompagnatori il biglietto sarà di 3 euro. I posti sono limitati a dieci e la prenotazione è consigliata. Il programma didattico delle Mura di Pisa propone anche altre esperienze dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, prenotabili durante la settimana. Tra le attività previste, "Fanti per un giorno" permette ai bambini di immergersi nella Pisa medievale costruendo una parte di armatura da indossare per "difendere" la città dall'alto del Bastione del Parlascio. Con "Nei panni di un medievale", invece, gli studenti parteciperanno a una visita guidata per conoscere storia, usi e costumi dell'epoca, con la possibilità di realizzare un accessorio tipico medievale, come il cercine o la scarsella. Infine, "Romani in piscina: le terme e i mosaici" è dedicato ai "Bagni di Nerone", unico monumento romano ancora visibile a Pisa: l'attività approfondirà il funzionamento delle terme e permetterà ai partecipanti di creare un mosaico con materiali di riciclo. Le Mura di Pisa ospitano in questo periodo anche eventi speciali. Venerdì sera è in programma la "Night Experience", un tour cinematografico notturno che, attraverso contenuti audio e video, ripercorre la storia della città dall'epoca romana fino ai giorni nostri. La visita partirà alle 21 dalla Torre Piezometrica Porta Pacis e si concluderà alle 22.30 in Piazza dei Miracoli. Il costo del biglietto intero è di 10 euro, con gli ultimi posti disponibili prenotabili sul sito www.muradipisa.it. Infine, all'interno del Bastione del Parlascio, è visitabile la mostra "Lanfranco Cionna, una vita nel colore. Tra paesi ideali e figure di donne", che raccoglie le opere dell'artista marchigiano residente a Marti.