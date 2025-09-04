Pisa, ecco i mini-abbonamenti: le modalità di acquisto

Nuovi abbonamenti disponibili per le partite interne del Pisa. No, non è uno scherzo, ma la decisione presa dal club per la stagione. Biglietti venduti in mini-cicli. Una scelta presa “In seguito alle innumerevoli richieste ricevute, come senso di massima coerenza e sensibilità verso tutta la tifoseria”, come comunicato dal club. Il primo ciclo di mini-abbonamenti sarà valido per i prossimi cinque impegni del Pisa all’Arena, quindi per le partite Pisa-Udinese (domenica 14 settembre, ore 15.00), Pisa-Fiorentina (domenica 28 settembre, ore 15.00), Pisa-Verona (sabato 18 ottobre, ore 15.00), Pisa-Lazio (giovedì 30 ottobre, ore 20.45), Pisa-Cremonese (venerdì 7 novembre, ore 20.45). La vendita sarà attiva a partire dalle ore 17.00 di giovedì 4 settembre 2025 presso i consueti punti vendita Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa), Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa), Tifo Pisa (Fornacette), oltre che online su Ticketag. Sarà possibile acquistare i mini-abbonamenti solo in Gradinata (210 euro più 5 di prevendita e Curva Sud (120 euro più 5 euro di prevendita). Per l’acquisto è necessario aver sottoscritto la Membership Card del Pisa Sporting Club. Lorenzo Vero