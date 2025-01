Pisa: Bonus Sociali, tutte le scadenze di gennaio

PISA, 8 gennaio 2025 – Il Comune di Pisa ricorda ai cittadini che sono in scadenza i bandi per quattro misure di sostegno sociale, pensate per famiglie, giovani e anziani. Si tratta del Bonus Mamma e Bebè, del Bonus Anziani, del Bonus Case dell’Acqua Buona e del Bonus TARI per famiglie e giovani. Tutti i bandi sono accessibili online tramite il sistema digitale comunale, utilizzando credenziali SPID, CNS o CIE.

Bonus Mamma e Bebè Il bando per il Bonus Mamma e Bebè 2024 chiuderà il 16 gennaio 2025. L’agevolazione prevede un contributo una tantum fino a 1.500 euro, utilizzabile per acquistare beni di prima necessità presso farmacie e negozi convenzionati. Per accedere al bonus, è necessario avere un ISEE 2024 non superiore a 25mila euro, risiedere nel Comune di Pisa e avere un figlio nato (o adottato) nel 2024. Stanziati complessivamente 114mila euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Pisa.

Bonus Anziani Le domande per il Bonus Anziani 2024 possono essere presentate fino al 14 gennaio 2025. L’iniziativa è destinata ai residenti di età pari o superiore a 65 anni con un ISEE massimo di 25mila euro e certificazioni di disabilità o invalidità al 100%. Il contributo, fino a 2.400 euro, sarà erogato sulla base delle disponibilità di bilancio. L’amministrazione comunale ha stanziato 410mila euro.

Bonus Case dell’Acqua Buona Scadrà il 10 gennaio 2025 il bando per il Bonus Case dell’Acqua Buona 2024, che prevede la distribuzione gratuita di tessere prepagate per l’accesso ai fontanelli di acqua potabile situati a San Giusto e Riglione. Possono fare richiesta i cittadini con ISEE non superiore a 16.500 euro. Per questa misura sono stati messi a disposizione 16mila euro.

Bonus TARI Famiglie e Giovani Infine, il Bonus TARI per il 2024, rivolto a famiglie e giovani, sarà accessibile fino al 15 gennaio 2025. Il contributo mira a coprire parzialmente le spese della tassa sui rifiuti. Le famiglie devono avere un ISEE fino a 25mila euro, mentre i giovani (under 36) possono partecipare con un ISEE fino a 35mila euro. Per entrambe le categorie sono stati stanziati complessivamente 275mila euro.

Per consultare i bandi completi e inoltrare le domande, i cittadini possono visitare il sito ufficiale del Comune di Pisa.