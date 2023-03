Omaggio a Tuono Pettinato

Tuono nella foto della mamma Lia Remorini

Pisa, 13 marzo 2023 – Giovedì 16 marzo a partire dalle 14, l’Accademia di Belle Arti di Bologna presenta l’evento Quel pomeriggio di un giorno da Tuono, dedicato alla figura del grande fumettista e illustratore Tuono Pettinato, pseudonimo di Andrea Paggiaro (Pisa, 1976-2021).

Figura tanto centrale quanto laterale nella produzione del fumetto contemporaneo, Tuono Pettinato è stato capace, con eleganza e leggerezza, di attraversare il mondo dell’autoproduzione e quella dell’editoria mainstream, una dimensione pop e di ricerca, uno sguardo ironico ma anche lucido e a volte spietato nel leggere il nostro presente e i suoi paradossi ma anche la storia passata e recente e alcuni personaggi diventati iconici. Proprio per queste caratteristiche è stato chiamato come docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna fin dall’istituzione del Biennio Specialistico in Linguaggi di Fumetto dove ha insegnato Fumetto Umoristico per una decina d’anni, fino alla sua prematura scomparsa.

Quel pomeriggio di un giorno da Tuono è costituito da una serie di interventi, che vedranno la partecipazione di numerosi colleghi, amici ed estimatori di Tuono Pettinato, tra cui Cristina Francucci, (Direttrice Accademia di Belle Arti di Bologna), Emilio Varrà (docente Accademia di Belle Arti di Bologna), Lia Remorini (madre di Tuono Pettinato e Presidente della Fondazione a lui dedicata) e Guido Siliotto (avvocato, giornalista e membro del consiglio della Fondazione Tuono Pettinato), Maria Francesca Pepi (Coordinatrice Rete Bibliolandia), Alessio Trabacchini (critico, editor e curatore), Silvana Ghersetti (GRRRŽETIC Edizioni), Elettra Stamboulis, (dirigente del Liceo artistico e musicale Canova e curatrice), Virginia Tonfoni (giornalista e ricercatrice indipendente), Ratigher (Coconino Press Fandango), i fumettisti Maicol&Mirco e Lorenzo Ceccotti (LRNZ), Gianluca Costantini (fumettista e docente Accademia di Belle Arti di Bologna).

L’evento sarà anche l’occasione per lanciare, a quasi due anni dalla scomparsa di Tuono Pettinato, il bando per la prima borsa di studio istituita dalla Fondazione Tuono Pettinato, in collaborazione con l’Accademia e Coconino Press Fandango, a favore di ex-allievi e allieve dell’Accademia di Belle Arti di Bologna con l’intento di favorire una produzione di volumi a fumetti capaci di farsi portatori di uno sguardo interpretativo del presente. Questa prima edizione mette in palio una borsa di studio di 2.000 euro offerta dalla Fondazione Tuono Pettinato e una pubblicazione del lavoro selezionato da parte di Coconino Press Fandango.

Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro, Pisa 1976-2021) è una delle più rilevanti figure del fumetto contemporaneo. Autodidatta, entra nel collettivo Super Amici (con Dottor Pira, Maicol & Mirco, Ratigher e LRNZ) e si afferma ben presto col suo stile arguto e originale, vincendo prestigiosi riconoscimenti (Premio Satira di Forte dei Marmi, Gran Guinigi a Lucca Comics, Premio Boscarato al Treviso Comic Book Festival). Difende il diritto all'ozio, ma è tuttavia assai prolifico: oltre a realizzare graphic novel, collabora con riviste, scrive sceneggiature, ha un'intensa attività di illustratore e insegna fumetto umoristico all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Disimpegnato e coltissimo al tempo stesso (il suo nome d'arte è rubato alla Biblioteca di Babele di Borges), affascinato in egual misura da rock estremo, letteratura e cinema quanto dalla TV spazzatura, sfoggia un'ironia pungente e sopraffina. Tra le opere principali, da citare le biografie Garibaldi, Enigma. La strana vita di Alan Turing (con Francesca Riccioni) e Nevermind su Kurt Cobain; la divulgazione scientifica di Non è mica la fine del mondo (con F. Riccioni); la fiction di Corpicino e Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta. In sua memoria è stato istituito un Premio per promuovere la lettura di fumetti e, per volontà dei genitori, è nata la Fondazione Tuono Pettinato, che si occupa della divulgazione della sua opera anche attraverso il festival “Giorni di Tuono”.

La Fondazione Tuono Pettinato nasce per volontà dei genitori di Andrea per la tutela e la divulgazione della sua opera. Tra le iniziative, Giorni di Tuono, festival di fumetti, musica e cinema in programma a Pisa nel mese di giugno, il Premio Tuono Pettinato, organizzato insieme a Bibliolandia, e la collaborazione con Lucca Comics nello spazio Self Area. La Fondazione è attiva anche con progetti nelle scuole, per forgiare nuovi “magnifici lavativi”, e per la valorizzazione dei giovani talenti del fumetto italiano.

Il programma: alle 14 - Presentazione giornata, Cristina Francucci, Direttrice Accademia di Belle Arti di Bologna, Emilio Varrà, Accademia di Belle Arti di Bologna

Ore 14.30 - Presentazione vincitore Premio Tuono Pettinato 2023, Lia Remorini e Guido Siliotto, Fondazione Tuono Pettinato Maria Francesca Pepi, Bibliolandia Lorenzo Ceccotti (LRNZ), vincitore del premio

Ore 15 - L’iconoclasta gentile: appunti su Tuono saggista della fine Alessio Trabacchini, critico editor e curatore

Ore 15.30 - Il sorriso che interpreta: come un fumetto è diventato un testo di criminologia

Silvana Ghersetti, GRRRŽETIC Edizioni, Elettra Stamboulis, dirigente del Liceo artistico e musicale Canova e curatrice

Ore 16.10 - Da Corpicino a L’Odiario: il realismo nero in Uno Pettinato Virginia Tonfoni, giornalista e ricercatrice indipendente

Ore 16.40 - Presentazione e introduzione alla Borsa di studio dedicata a Tuono Pettinato

Emilio Varrà, Accademia di Belle Arti di Bologna, Lia Remorini e Guido Siliotto, Fondazione Tuono Pettinato Ratigher, Coconino Press Fandango

Ore 17 - Tuono Pettinato un Superamico, Presentazione di Hobby Comics 7 speciale morte

Ratigher, Maicol&Mirco e Lorenzo Ceccotti (LRNZ) Gianluca Costantini, Accademia di Belle Arti di Bologna