Notti di talento 2024, la vincitrice è Rachele Lattanzi

Pisa, 21 agosto 2024 - Rachele Lattanzi, 16 anni, pisana, è la vincitrice di Notti di talento 2024, il contest musicale prodotto dall'associazione culturale Mediterranea Music di cui La Nazione è media partner. Ieri sera ha incantato i circa 1500 spettatori che hanno gremito piazza delle Baleari, sul palco dei big di Marina di Pisa, e la giuria dei professionisti presieduta da Luca Pittore, per sei ani insegnante di canto nella Scuola di Amici e collaboratore di programmi Mediaset, con una struggente versione di "The 30th" di Billie Eilish che ha esaltato la sua vocalità.

Rachele Lattanzi viene premiata sul palco di piazza delle Baleari

Premio della critica invece per un altro cantante: Sechi che ha fatto ballare il pubblico con la sua Dmps" dedicata "a tutti gli ex", brano estivo e divertente che ha subito conquistato gli spettatori. Il premio della danza è andato invece alla livornese Alyssa Lombardi che ha portato in scena la coreografia "Io credo in me". Complessivamente i finalisti della talent condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci (con la direzione artistica di Stefano Bini e con Michele Ammannati direttore di produzione) erano 18, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero.

Notti di Talento è sostenuto da Tecnocasa, Tecnocasa per le imprese, centro estetico The Mirror di Pisa, Seven Stars, Service Marine, Villa Rondini, Poggianti, Masoni, Acque, British School di Pisa, Farmacie Comunali, Carpensalda e Overmarine.