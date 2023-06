Maturità, due studenti sorpresi a copiare: rischiano sei mesi di carcere

Pisa, 29 giugno 2023 - La questura di Pisa ha segnalato alla procura della Repubblica due studenti sorpresi, lo scorso 22 giugno, a copiare durante l'esame di maturità ad un liceo scientifico cittadino. Sono stati trovati in possesso di un telefono cellulare sul quale ci sarebbe stata la prova già svolta.

Il telefono è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, il reato ipotizzato è la «falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche» punito con sei mesi di reclusione.

Lo ha reso noto la questura di Pisa, precisando che sono tuttora in corso ulteriori indagini per ricostruire la vicenda. Non sono stati forniti altri dettagli sui fatti e non sarebbe ancora chiaro come i due studenti siano stati scoperti a copiare.

Maurizio Costanzo