Il Comune di San Giuliano Terme presenta il Pass Marina di Vecchiano 2024

San Giuliano Terme, 3 maggio 2024 - Con l'arrivo della stagione balneare, i residenti di San Giuliano Terme hanno ora la possibilità di richiedere il tanto atteso Pass Marina di Vecchiano 2024. Questo documento, che consente l'accesso ai parcheggi nella località balneare, è disponibile per l'intera stagione estiva a un costo invariato di €55,00.

Il Comune di San Giuliano Terme ha reso agevole la procedura di richiesta, mettendo a disposizione dei cittadini tutti i materiali informativi e i moduli necessari direttamente sul suo sito istituzionale. Gli abitanti interessati possono trovare tutte le informazioni utili e compilare il modulo online, rendendo così il processo di richiesta semplice e veloce. Le modalità per richiedere il Pass Marina di Vecchiano 2024 sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. Gli abbonamenti possono essere richiesti dai residenti di San Giuliano Terme. Per i nuovi richiedenti o per chi ha cambiato veicolo rispetto all'anno precedente, è necessario allegare al modulo debitamente compilato una copia del libretto di circolazione dell'auto con la targa ben visibile, una copia di un documento di identità e l'attestazione del pagamento di €55,00. Per chi rinnova l'abbonamento per lo stesso veicolo dell'anno precedente, basterà presentare il modulo compilato e la ricevuta del pagamento. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o versamento sul conto corrente postale indicati sul sito del Comune. È importante sottolineare che le domande possono essere inviate esclusivamente via email all'indirizzo specificato sul sito ufficiale del Comune. Non saranno rilasciati tagliandi cartacei; al loro posto, i richiedenti riceveranno una conferma della richiesta tramite email entro sette giorni dalla presentazione della documentazione corretta. Una volta accettata la richiesta, i numeri di targa delle autovetture autorizzate saranno comunicati al gestore del parcheggio per le verifiche elettroniche. Si consiglia quindi di conservare la ricevuta di pagamento e di esporla in modo ben visibile sul cruscotto dell'auto fino all'attivazione dell'abbonamento. Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 135566 intestato a "Comune di Vecchiano" oppure mediante bonifico al seguente IBAN: IT 04 V 01030 71200 000000960854 In entrambi i casi deve essere indicata come causale "PASS Marina di Vecchiano". Consigliamo di conservare la ricevuta di pagamento. Le domande potranno essere inviate soltanto per posta elettronica, all'indirizzo [email protected] . Non saranno rilasciati tagliandi cartacei, i richiedenti riceveranno una email di accettazione della richiesta da parte del Comune entro 7 giorni dalla presentazione della documentazione corretta, sulla base dell'ordine di arrivo. I numeri di targa delle autovetture autorizzate saranno inviate al gestore del parcheggio per le verifiche elettroniche.

Sul sito istituzionale è reperibile il modulo per fare domanda, editabile direttamente da PC al seguente link https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/pass-marina-di-vecchiano-20243a-come-richiederlo/8622