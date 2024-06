Identificato grazie alle telecamere dopo aver rubato una borsa da un’auto in sosta

Pisa, 12 giugno 2024 - I Carabinieri della compagnia di San Miniato, nell'ambito dei servizi finalizzati a reprimere i reati contro il patrimonio, hanno deferito in stato di libertà una persona per furto aggravato. L’indagine ha avuto inizio alcuni giorni fa, quando una persona ha infranto il finestrino di un’auto in sosta nel parcheggio di un cimitero e si è appropriata di una borsa contenente soldi e documenti. Il proprietario del veicolo, al ritorno, ha scoperto la sgradita sorpresa e ha sporto denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri. Gli uomini dell'Arma, grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadina e alle testimonianze raccolte, sono riusciti a identificare il responsabile. La persona in questione è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, i militari sono riusciti a recuperare gran parte della refurtiva, che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.