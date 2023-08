Incendi nel Pisano, le fiamme minacciano le case

Pisa, 27 agosto 2023 - Un incendio sta interessando un'area boschiva con macchia mediterranea, olivete e campi in località La Bacchettona a Montecatini Valdicecina, in provincia di Pisa.

In azione anche un elicottero regionale, mentre un altro di rinforzo è stato «avviato al decollo», spiega la Protezione civile regionale, per far fronte al propagarsi delle fiamme. Erano circa le 13.30 di oggi quando sono giunte alla sala operativa provinciale di Pisa della Protezione civile diverse segnalazioni per una colonna di fumo in prossimità di un bosco.

Sono almeno quattro gli ettari di olivete e macchia mediterranea interessati dall'incendio, che è in fase di contenimento, con dieci squadre di volontariato antincendio boschivo e operai forestali impegnate nello spegnimento e nella bonifica oltre ai due elicotteri che con i loro sganci raffreddano il fronte nella parte boscata.

Un nuovo incendio importante è divampato in località La Bulera a Pomarance, sempre in provincia di Pisa. Qui le fiamme si stanno propagando rapidamente a causa del forte vento e minacciano alcune abitazioni.

A terra combattono le fiamme quattro squadre di volontariato antincendio boschivo e due elicotteri sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni. Per questi incendi, in considerazione di un ulteriore rinforzo del vento previsto per la serata, è stato previsto l'invio di ulteriori squadre da fuori provincia per rinforzare il dispositivo di spegnimento.