Dove guardare Mantova-Pisa in tv? DAZN, Amazon Prime: tutto quello che c'è da sapere

PISA, 5 DICEMBRE – Un solo punto in due partite, contro Carrarese e Cosenza. Il Pisa è chiamato a cercare i tre punti a Mantova, nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie B, la terza trasferta in casa di una neopromossa. Ma quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv, streaming e in radio? Ecco tutte le informazioni.

MANTOVA-PISA: LUOGO E ORARIO – La partita tra Mantova e Pisa si disputerà allo stadio Martelli di Mantova sabato 7 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 15:00.

ARBITRO – Per Matova-Pisa, il designatore arbitrale Rocchi ha scelto come direttore di gara Simone Sozza della sezione di Seregno. La squadra arbitrale sarà completata da Marco Ceccon di Lovere e Stefano Galimberti di Seregno, mentre il quarto assistente sarà Edoardo Gianquinto della sezione di Parma. Al Var ci sarà Giacomo Camplone di Pescara, coadiuvato da Michael Fabbri di Ravenna.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Mantova-Pisa avrà il fischio d'inizio alle ore 15:00. Sarà visibile su DAZN, sia tramite app che su smart TV. Ma ecco la grande novità: da questa giornata sarà possibile vedere la partita anche su Amazon Prime Video. Come? Basterà essere già clienti Amazon Prime, o attivare l’abbonamento Prime. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza FM 100.2 e tramite l’app “Casa Pisa”, oltre che in streaming sul sito omonimo. Su PuntoRadio ci sarà inoltre un commento della partita con inviati sul campo pronti a intervenire. Lorenzo Vero