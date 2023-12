Pisa, ai domiciliari per droga ma la polizia non lo trova in casa: denunciato

Pisa, 10 dicembre 2023 – Era ai domiciliari ma gli agenti non lo hanno trovato a casa per ben due volte durante i controlli. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Pisa hanno perciò denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di evasione un 35enne residente a Pisa, operaio, ristretto nella propria abitazione ai domiciliari dove sta scontando un residuo di pena per fatti di droga.

Nel corso degli ordinari controlli che le pattuglie della polizia di stato effettuano su tutti i quadranti orari alle persone che hanno restrizioni alla libertà personale disposte dalla autorità giudiziaria, diverse dalla custodia o detenzione in carcere, i poliziotti non lo hanno trovato per ben due volte, la sera di venerdì 8 dicembre e questa notte.

In entrambi i casi sono scattate le ricerche e l’uomo successivamente è stato rintracciato, ha accampato scuse inconsistenti, necessità di medicinali urgenti ovvero l'acquisto di sigarette, che non gli hanno evitato una denuncia per il reato di evasione e la possibilità di un inasprimento delle misure in atto, vista la sua tendenza a violare le prescrizioni.

Maurizio Costanzo