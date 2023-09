Zeus, il patto contro la violenza Sostegno agli stalker per guarire

PISA

"Ingiunzione trattamentale". Due parole che, tradotte, significano aiuto agli uomini autori di maltraltrattamenti contro le donne per renderli consapevoli della gravità degli atti e per inserirli in un percorso di recupero. Protocollo Zeus. Si chiama così il programma in materia di "Ingiunzione trattamentale" sottoscritto ieri mattina in Questura a Pisa dal questore Sebastiano Salvo con la Società della Salute di Pisa, rappresentata dal presidente Sergio Di Maio e dell’assessora Valentina Bertini e l’associazione Nuovo Maschile di Pisa presieduta da Désirée Olianas.

Questo tipo di intervento nei confronti degli stalker e dei maltrattanti è possibile prima della denuncia della vittima e al momento in cui il questore, in base alla legge 119 del 2013 e su richiesta della vittima stessa, ammonisce l’autore degli atti persecutori per "violenza domestica". Al momento dell’ammonimento lo stesso questore deve informare l’autore della violenza "sui servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, competenti ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere".

E qui si inserisce il protocollo firmato in Questura: "Informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali" e "promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva".

Questura, Società della Salute e associazione Nuovo Maschile hanno sottoscritto il protocollo Zeus impegnandosi, ognuna per la propria competenza. "La Questura di Pisa fornirà ai destinatari dei provvedimenti di ammonimento del questore, per atti persecutori e violenza domestica, i riferimenti e i contatti dell’associazione Nuovo Maschile – si legge in una nota diramata dalla Questura – mentre la Società della Salute pisana si impegna ad attivare progetti di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere. L’adesione al percorso trattamentale proposto è rimessa alla volontarietà del soggetto ammonito di sottoporsi al programma".