Zambito: "Ora un nuovo progetto con Paolo"

"Quello che ci dice il secondo turno è che il candidato di centrosinistra Paolo Martinelli è rimasto in corsa fino a poche sezioni mancanti e benché al ballottaggio si vince o si perde, possiamo dire che da questa esperienza un nuovo progetto può essere portato avanti". Guarda il bicchiere mezzo pieno la sentrace del Pd, Ylenia Zambito, commentando il voto che ha visto la conferma di Michele Conti e il successo del centrodestra.

"In politica - osserva la parlamentare dem - non conta solo governare, ma è importante avere anche una capacità di costruire. Del resto la destra sembrava imbattibile fino a pochi mesi fa, ma l’abbiamo portata al ballottaggio e fino all’ultimo ha dovuto sudare per vincere".

Insomma, il lavoro di questi mesi, secondo Zambito, è tutt’altro che da buttare, anzi. "Non è affatto poco ma è stata una parentesi molto importante - sottolinea la senatrice - se consideriamo che Conti ha comunque costruito un buon consenso personale in questi anni, riuscendo a capitalizzare i progetti e quanto di buono era stato progettato dalla giunta precedente. Gli auguro buon lavoro e che possa avere la fortuna che lo ha accompagnato fino ad oggi, la stessa che auguro a Pisa". Infine, l’ex assessora ricoerda che "in consiglio comunale il centrosinistra ha persone valide" e per questo lancia un appello alle forze della coalizione: "Lavoriamo per una bella opposizione con lo spirito positivo che ha caratterizzato la nostra campagna elettorale. Infine a Paolo va il più sentito dei ringraziamenti per l’impegno, il coraggio e la passione che lo hanno animato in questi mesi e che rimarranno indelebili". Un punto di vista, tuttavia, che sembra cozzare con l’ideea dell’ex capòogruppo del Pd, Matteo Trapani, di costruire, attorno al gruppo dem, una visione sinergica e un’attività condivisa, senza però costituire un’unico e indistinto gruppo consiliare.