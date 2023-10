XVI Giornata nazionale dell’afasia. Logge di Banchi illuminate di rosso

Il Comune di Pisa aderisce alla XVI Giornata nazionale dell’afasia che si svolgerà domani. Per l’occasione Logge dei Banchi saranno illuminate di rosso stasera, domani 21 e domenica. Domani dalle 9, all’Euro Hotel di Cascina (viale Europa, 6), si svolgerà inoltre il convegno dal titolo “Il Caregiving: A che punto siamo?” promosso dalla sede di Pisa dell’Associazione Afasici Toscana con il patrocinio del Comune di Pisa. La partecipazione richiede l’iscrizione. Per informazioni: info.afasicitoscana.pisa@gmail.com.

"Come Amministrazione – dichiara l’assessore alle politiche socio-sanitarie, Giovanna Bonanno - abbiamo deciso di aderire a questa giornata attraverso queste due iniziative che hanno come obiettivo informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’afasia, un disturbo del linguaggio causato da una grave lesione del sistema nervoso centrale a seguito di ictus, emorragia cerebrale, trauma a cranico. Come Amministrazione e come assessore al sociale, vogliamo dare il nostro sostegno e vicinanza".