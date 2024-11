Worl Music Al Teatro Nuovo il “ Duò Lavoà Lapò“

PISA

Al via a Pisa la rassegna musicale di world music “Calendario Popolare” con la direzione artistica di Francesco Salvadore è arrivata alla quinta edizione nell’ambito del cartellone del Teatro Nuovo– Binario Vivo Aps. In programma cinque concerti e il primo appuntamento, domani alle 21 sul palco del Teatro Nuovo di Pisa è un evento straordinario con il concerto del Duò Lavoà Lapò da Marsiglia composto da Manu Théron e Damien Toumi, già noti al pubblico della world-music di tutta Europa per essere stati componenti essenziali dell’ensemble Lo Còr de la Plana, ambasciatori della città di Marsiglia in giro per il mondo.

I due musicisti trasportano gli spettatori nelle atmosfere vocali e percussive dell’Occitania contemporanea, partendo da un repertorio fuori dal tempo, si basano sull’idea che due canzoni e due strumenti a percussione possano parlare e rivelare.

Il loro unisono preciso e carnale esplora le melodie tradizionali, estraendone il succo e restituendole in tutta la loro stranezza, la complementarità dei due timbri è esaltata da un inebriante canto-controcanto magistralmente condotto fino alla perfezione. I cantanti distillano questo materiale prezioso in un concentrato di invenzione gioviale e di spiritualità mai sopita. Un artigianato lirico-festivo che sfugge alle norme del consumo di massa restituendo a chi ascolta un carattere tradizionale.

Théron e Toumi produrranno anche un laboratorio di canto aperto a tutti gli appassionati sabato 9 novembre dalle ore 16 alle 19 nelle sale del Dopolavoro Ferroviario. Info e partecipazione: 3926204561.