What About trionfa nel premio Madey: vittoria per il cavallo di Raffaele Romano

L’estremo outsider What About, montato da Gaetano Volpe, ha vinto il premio “Madey”, una condizionata sui 3500 metri, una prova per cavalli di 3 anni che hanno iniziato da pochi mesi i loro esercizi sulle siepi.

Per il castrone sauro allenato da Raffaele Romano è venuto a battere con un potente rush finale Cheeky Blimey. Per lui si apre ora la prospettiva della partecipazione, il 19 gennaio, alla 30^ edizione della Listed riservata ai cavalli di 4 anni.

Nelle altre corse riservate agli ostacolisti si sono verificati i successi di Sancho du Mathan (G. Agus) nello steeple chase che apriva il convegno e di Feschanda (J. Falteisek) nell’altra condizionata sulle siepi, un successo che potrebbe aprire la strada alla disputa della 41^ Gran Corsa Siepi di Pisa, anch’essa in programma il 19 gennaio.

Tre le corse in piano. Nella “vendere” premio “Giottina”, metri 1500, il ‘vecchione’ Amyntas (10 anni) ha dovuto dividere il primo posto con Top Light. Le due residue corse del pomeriggio poste in coda al convegno, erano entrambe Seconda Tris. Undici al via nel premio “Fausta” (fu la vincitrice del “Pisa “ del 1914) dopo il ritiro del probabile favorito Modjo Impact. La corsa era riservata ai puledri.

Favori del pronostico orientati sui I Got The Power ma l’ordine d’arrivo ha detto cose diverse decretando il successo Mountain Eagle (M. Sanna) che ha battuto Brigadier General e Zelenda; combinazione tris vincente 6-3-10. L’altra Seconda Tris era collocata in chiusura di convegno con il premio ”Orchidea”, ancora 2000 metri ma per cavalli anziani. Qua i punti di riferimento erano molto più labili.

Al termine di una dirittura ricca di colpi di scena ha infine prevalso la forma e il peso minimo di Imperal Garoup che è venuto a battere negli ultimi cento metri Delinquente ed Elegant Drago; combinazione vincente 13-6-1.

Si torna a correre domenica con quella che è chiamata la “giornata dei presidenti”, nella quale cinque delle sette corse in programma sono dedicate a personaggi che hanno reso grande la società ippica Alfea.