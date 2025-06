Il Certosa Festival arriva alla sua XXV edizione

Calci, 26 giugno 2025 - Nozze d’argento per il Certosa Festival di Calci, giunto alla sua XXV edizione in forma smagliante e con un programma ricco di eventi e di novità. Tema di questa edizione “Io cerco!”: come ha sottolineato il direttore artistico del Festival, Salvatore Ciulla, “cercare è scoprire, è andare oltre le certezze più rassicuranti, è esplorare ed esplorarsi mettendosi in gioco su esperienze che possono apparire diverse da noi e che invece si rivelano ricche di stimoli”. Il Certosa Festival 2025 è stato ufficilamente presentato ieri, mercoledì 25 giugno, in sala consiliare "Rino Logli". “Il Certosa Festival rientra tra le manifestazioni più longeve che si svolgono nel comune di Calci - ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Ghimenti - e negli anni ha avuto la capacità di rinnovare la propria offerta musicale e culturale in genere, accogliendo anche proposte di artisti locali conosciuti e talvolta meno conosciuti, ma sempre di grande qualità”. “Si conferma anche quest’anno un ricco cartellone di eventi tra Luglio e Settembre – così Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alla cultura -, che si volgeranno tra la piazza Garibaldi e la Certosa, un significativo ritorno per questa edizione, offrendo una varietà di generi musicali e spunti culturali, per incontrare e incuriosire gli interessi di numerosi residenti e visitatori”. Tra le novità di quest’anno la proposta del talk show dal titolo “Il territorio s’interroga”, curato e condotto dal calcesano Renzo Zucchini, su tematiche che riguardano la storia, la cultura, il cibo del territorio, per rendere cittadini e turisti più consapevoli e responsabili. Un gradito ritorno, anche in questo caso, considerato che già in passato aveva organizzato momenti di informazione e dibattito nelle serate estive, riscuotendo grande interesse. Si parte quindi venerdì 4 Luglio alle 21,30 in piazza Garibaldi con due eventi: LAMPIONAI - “Canzoni in cerca di te” della Zebré OrcheZtra, e ITALIANS A GO-GO, Dj set di musica italiana a cura di Ciulla, Cipo e Rugo. Venerdì 11 Luglio, alla Certosa di Calci, FLAVIO CUCCHI IN CONCERTO, concerto di chitarra da Haendel a Piazzolla. Sempre alla Certosa di Calci, venerdì 18 Luglio, ESTERINA E CIULLA IN CONCERTO. La programmazione riprenderà poi a Settembre.

Martedì 2 Settembre, in Piazza Garibaldi, CLASS QUARTET in concerto presenta DA NAPOLI A NEW YORK SOLO ANDATA. Mercoledì 3 Settembre, sempre in Piazza Garibaldi, HEARTSSONGS in concerto con “Vivi il prezioso giorno finchè non se ne va” con Piero Frassi. Venerdì 5 Settembre, ancora in Piazza Garibaldi, Alessandro Ceccarini, tra musica e parole, ci parlerà di Puccini a Calci attraverso il suo saggio ALMANACCO PUCCINIANO. Un recital-concerto con alcune delle più belle romanze del compositore lucchese. Mercoledì 10 settembre, Piazza Garibaldi, JANELAS in concerto con CINEMOTIVI: CERCANDO LA CANZONE PERFETTA NEL SONORO DI UN FOTOGRAMMA. Venerdì 12 settembre presso la Chiesa dei Santi Giovanni ed Ermolao, Salvatore Ciulla presenta L’UOMO CHE CAMMINA di Christian Bobin. Per il talk show “Il territorio si interroga” le date previste sono: Giovedì 10 Luglio con “L’isola che non c’è”; Giovedì 17 Luglio “Gutta cavat lapidem”; Giovedì 24 Luglio Incanti in cucina presentano ALTRAMUSICA; Giovedì 31 Luglio “Chalkìs e altri toponimi”; Giovedì 4 Settembre “Hoc lacrimarum valle”; Giovedì 11 Settembre “Cento sfumature di verde”. L’orario di inizio è sempre le 21,30, la location Piazza Garibaldi.