Calci, cambio al vertice nel Cif comunale: il saluto del sindaco alla nuova presidente

Calci, 27 giugno 2025 – Il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca Valentina Ricotta hanno incontrato la nuova presidente del Cif di Calci, Fiorella Pastore, ricevuta in sala consiliare con la vicepresidente Paola Buonomini e la socia Daniela Buonomini. È stata l’occasione per augurare al nuovo direttivo un buon lavoro, nonché per ringraziare la presidente uscente, Ivonne Betti, e tutte le socie del Centro Italiano Femminile di Calci per quanto fatto negli ultimi dieci anni.

Un prezioso lavoro, al servizio della comunità della Valgraziosa e non solo, che grazie a passione e impegno si è arricchito negli anni di iniziative in favore della cultura, della socialità, dell’inclusione e dei diritti delle donne, consentendo così al Cif di divenire un fondamentale punto di riferimento del territorio e delle zone limitrofe. Ad ulteriore dimostrazione di ciò la tradizionale e bella festa multietnica svolta a conclusione dell’annuale corso di italiano per stranieri, che ha permesso ai frequentanti di superare con successo l’esame (svolto a Calci, in collaborazione con il CPA di Pisa) di livello A2.

“Siamo grati e al tempo stesso orgogliosi - così Ghimenti e Ricotta, a nome di tutta la giunta - di avere nella nostra comunità un’associazione che da anni, tra le varie attività, tra le quali il coinvolgimento delle persone anziane, svolge un prezioso servizio come quello dell’insegnamento della lingua italiana alle persone straniere. Un aspetto essenziale, per una migliore integrazione nel tessuto locale, oltre che un’attestazione importante per le persone straniere nel il complesso iter burocratico. Inoltre, molte delle docenti della scuola sono ex insegnanti in pensione che hanno potuto così prolungare la propria attività, a titolo gratuito, con rinnovata passione e entusiasmo a beneficio di studenti e studentesse”.