Il ristorante Da Rino fa 60 anni, tre generazioni di impegno

Pisa, 27 giugno 2025 – Era il 4 aprile 1965, esattamente la domenica di Pasqua, quando la signora Mariella Romboli, allora 19enne, insieme al marito Rino Marcato servì i primi piatti ai clienti del Ristorante Da Rino. Una vera istituzione della ristorazione pisana, lungo via Aurelia Nord, tramandata prima ai figli e poi ai nipoti, che hanno proseguito quella che negli anni è diventata una vera e propria missione fino ad arrivare a 60 anni di attività. Un traguardo festeggiato in grande stile e celebrato con un riconoscimento consegnato alla famiglia Marcato dal presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, presente con il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, l'assistente del Direttore Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio e l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini. “Siamo nati come una piccola trattoria dedicata prevalentemente agli operai, agli artieri ippici e ai fantini che lavorano a San Rossore, poi negli anni '70 siamo diventati ristorante e sala da ballo e negli anni '80 è arrivato l'ampliamento del locale” ripercorre la storia il titolare Stefano Marcato, anima del ristorante insieme alla mamma Mariella, alla moglie Monica Bigongiari, la nuora Lisa Arcidiacono e i figli Giulia e Alessio. “Dal 2010 abbiamo fatto un bel salto di qualità con l'ingresso di mio figlio Alessio, che ha studiato all'accademia del Gambero Rosso a Roma ed è chef del ristorante, dove ha portato freschezza e innovazione”. “Nel nostro menu spiccano i prodotti del territorio e i piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna per esaltare nel migliore dei modi la nostra cucina di terra e di mare” spiega lo chef Alessio Marcato. “Cerchiamo di proporre sempre novità: da quattro anni abbiamo inaugurato proprio accanto al ristorante ER Pasticceria Gluten Free, specializzata in prodotti senza glutine, mentre per i 60 anni di attività ci siamo regalati l'apertura della Sosta di Rino, un piccolo punto ristoro nella zona della Fontina, specializzato in pasta fresca”. “Quando abbiamo aperto io e mio marito eravamo due ragazzini con un bimbo appena nato, momenti che ricordo con una gioia enorme” il ricordo pieno di emozione di Mariella Romboli “Siamo sempre stati uniti e la soddisfazione più grande è vedere tutta la famiglia impegnata nel nostro ristorante, non avrei mai immaginato di arrivare a 60 anni di attività. Ai giovani dico di credere nei propri sogni e di non aver paura dei sacrifici da affrontare, è grazie all'impegno che arrivano le soddisfazioni più belle”. “Dalle parole dei titolari traspare tutta la loro passione e professionalità, senza queste caratteristiche sarebbe impossibile raggiungere un traguardo incredibile come quello dei 60 anni di attività” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi “I migliori auguri alla famiglia Marcato per questo traguardo, imprenditori di questo calibro sono un esempio per tutto il settore e ci trasmettono forza e determinazione per supportare ogni attività del territorio”. “L'intera famiglia del Ristorante Da Rino merita i migliori complimenti: in momenti così difficili come quelli che stiamo attraversando ha saputo credere e investire nella propria attività grazie all'impegno di ben tre generazioni e credo davvero che non ci sia soddisfazione più grande” gli auguri del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Festeggiamo 60 anni di una grande storia e di una grande tradizione, grazie alla signora Mariella che insieme al marito Rino ha dato origine all'attività, proseguita egregiamente dal figlio e dai nipoti, mettendo in evidenza il valore di un'impresa familiare capace di resistere sul mercato creando storia, tradizione, convivialità e accoglienza” i complimenti dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini