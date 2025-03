Voragine in strada: "Via Matteucci quasi pronta a riaprire"

Entro la prima settimana di aprile riaprirà via Matteucci. Lo comunica Acque Spa, responsabile dei lavori nell’importante arteria cittadina, chiusa dal 3 marzo scorso a seguito di un cedimento della carreggiata causato dal collasso della fognatura.

"Nonostante i disagi causati dal maltempo – scrive l’azienda –, la complessa rete di sottoservizi presenti e la notevole profondità a cui si svolgono i lavori, la sostituzione di 60 metri di condotta fognaria in via Matteucci a Pisa, resa necessaria dopo il cedimento del 3 marzo, procede secondo programma e si avvia alla conclusione. Salvo imprevisti legati alle condizioni meteo, i lavori idraulici termineranno entro la fine del mese, mentre la riapertura della viabilità è prevista entro la prima settimana di aprile". Il collasso stradale si era verificato nel pomeriggio del 3 marzo sulla carreggiata in direzione dell’ospedale, all’altezza dell’intersezione con via Cuppati. Il cedimento, situato al centro delle due corsie, era stato causato dal collasso della sottostante fognatura, una tubazione dal diametro di 600 millimetri che colletta i reflui della zona est verso il depuratore de La Fontina.

L’evento, che non ha provocato danni a persone o cose, si era verificato mentre una squadra di Acque Spa si trovava già sul posto per un’anomalia riscontrata nella rete. Gli stessi operatori avevano effettuato una prima messa in sicurezza dell’area, passando poi il coordinamento alla polizia municipale, che ha disposto la chiusura del tratto stradale.

Un’arteria fondamentale per la città, la cui chiusura ha causato notevoli disagi alla viabilità nel corso del mese di lavori. La stima iniziale di Acque Spa prevedeva almeno 30 giorni per completare l’intervento e ripristinare la strada in sicurezza. I lavori, che si erano presentati fin da subito "estremamente complessi, poiché l’infrastruttura è posizionata in profondità, in alcuni punti fino a 4 metri", dunque, sono in linea con le previsioni e la riapertura all’inizio di aprile conferma il rispetto della tempistica programmata.

"Si ricorda che al momento – comunica l’azienda – il percorso alternativo consigliato in uscita dal centro di Pisa è: da via Matteucci, immettersi su via Donatori del Sangue, quindi proseguire in via Cuppari, poi via di Parigi e infine svoltare a sinistra su via Maccatella, per raggiungere la rotatoria che consente il ritorno sull’arteria principale di via Cisanello". Enrico Mattia Del Punta