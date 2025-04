“Voltiamo pagina!” contro gli stereotipi: 40 insegnanti a lezione con la Casa della Donna

Pisa, 2 aprile 2025 – Mettere in discussione gli stereotipi attraverso la formazione di docenti e personale scolastico è l’obiettivo del progetto 'Voltiamo pagina! Leggere per superare gli stereotipi ed educare alle differenze', che ha permesso di incontrare oltre quaranta figure professionali delle scuole secondarie di primo grado.

La Casa della donna di Pisa, capofila e titolare del progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) con il bando educare alla lettura 2023, ha coordinato il corso di formazione, ha organizzato con le associazioni partner del progetto, la presentazione dell'ultima antologia di DiMMi, dal titolo 'Nella stessa acqua', alla presenza delle autrici Sonia Lima Morais e Jungu Chen e la presentazione di 'Litte girl' di e con Alice Keller.

Tra le occasioni di incontro anche una tavola rotonda che si è incentrata sul tema dei modelli di genere e di relazioni nella letteratura young adult, alla presenza di Ilaria Tagliaferri, coordinatrice di Liber; Sandra Gesualdi, direttrice dell’Accademia dei Perseveranti; Fausto Boccati, libraio della Libreria dei ragazzi di Milano e Cecilia Caelo, formatrice di SCOSSE.

"I gruppi di insegnanti sono un pubblico molto vivace ed hanno dimostrato una grande sensibilità sul tema degli stereotipi e delle discriminazioni di genere - commenta Ketty De Pasquale, presidente dell’associazione Casa della donna -. Il corso ha avuto un riscontro positivo, con ottime valutazioni da parte delle persone che hanno partecipato e la richiesta di una seconda edizione. C’è sicuramente la voglia di proseguire su questa strada, infatti siamo in fase di progettazione per il futuro".

"Al termine di questo ricco e stimolante percorso - sottolinea Carlotta Monti, coordinatrice del progetto - abbiamo voluto raggiungere, oltre a chi ha partecipato al corso, anche tutte le numerose persone, sparse per la Toscana e l’Italia, che non erano iscritte, ma hanno manifestato il loro entusiasmo, e vorrebbero strumenti per lavorare sul tema dell’educazione alle differenze attraverso la letteratura. Sul nostro sito sono disponibili e scaricabili gratuitamente tutti i materiali del progetto. Mi preme ringraziare - chiude Carlotta Monti - chi ci ha accompagnato in questa coinvolgente avventura. Mi riferisco a AMREF-Fdu Toscana, Arciragazzi comitato di Pisa, Hamelin, Matura infanzia e SCOSSE; gli Istituti scolastici pisani CPIA 1, Giampaolo Gamerra, Niccolò Pisano e Vincenzo Galilei; l’Unione Valdera con la rete di Bibliolandia, le librerie Gli anni in tasca e Libreria dei ragazzi di Pisa".

I materiali del progetto comprendono suggerimenti bibliografici e un podcast. Le bibliografie di Voltiamo Pagina, sono state realizzate insieme a un gruppo di esperte ed esperti, Gaia Colombo, Linda Cavadini, Martina Evangelista, Teodosia Fasciano, Rahma Nur, le ed i professionisti di Hamelin e SCOSSE: un insieme di proposte di lettura destinate alla comunità educante, per autoformarsi e per proporre albi illustrati, graphic novel, narrativa, poesia e saggi alle ragazze e ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

Un altro importante suggerimento arriva da '(A) spasso tra i libri', che raccoglie alcuni tra i più importanti festival, luoghi ed eventi legati alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Infine, il podcast Voltiamo Pagina! dove libraie, bibliotecarie, esperte di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, maestre, formatrici e attiviste si confrontano sulla letteratura per adolescenti e rispondono a grandi domande: come educare alle differenze anche attraverso la lettura? Come rendere la lettura accessibile a tutte e tutti. La prima puntata è dedicata al tema: cosa leggono le persone adolescenti? Ed è disponibile sul sito dell’associazione Casa della donna e sulla piattaforma di ascolto Spotify.