Pisa, nuovo volo dal “Galilei” per Parigi Charles De Gaulle

Pisa, 25 maggio 2023 – E’ già tempo di programmazione della stagione invernale, quando si parla di aeroporti. Ed ecco una felice novità: EasyJet opererà una nuova rotta europea dall’aeroporto internazionale di Pisa: a partire dal 29 ottobre 2023 si potrà viaggiare alla volta di Parigi Charles De Gaulle. Inoltre, la compagnia continuerà ad operare il collegamento con Berlino Brandeburgo anche durante la prossima stagione invernale, con 2 voli alla settimana (lunedì e venerdì).

EasyJet opererà il volo tra Pisa e Charles De Gaulle quattro volte a settimana (lunedì, giovedì, venerdì e domenica). Questa nuova rotta, che andrà ad aggiungersi al collegamento già attivo per Parigi Orly, consentirà ai passeggeri di immergersi nell'atmosfera unica della capitale francese tra iconici monumenti, gallerie d’arte e musei. Dall’altra parte, Pisa si conferma punto di arrivo per migliaia di turisti francesi, e non solo, alla scoperta dei preziosi tesori della Toscana.

La nuova rotta sarà attiva per la stagione invernale 2023, con l'intenzione di diventare una rotta operativa su base annua e i biglietti saranno in vendita a partire dal 25 maggio .

“Siamo molto contenti – dice Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia – di annunciare la nuova rotta tra l’aeroporto internazionale di Pisa e Parigi Charles De Gaulle e l’estensione alla stagione invernale del collegamento con Berlino, che andranno ad arricchire ulteriormente la nostra offerta di voli internazionali. Dall’inizio delle operazioni di EasyJet nel 2005, abbiamo continuato a rinnovare il nostro impegno sul territorio e a rafforzare il network di destinazioni raggiungibili, arrivando a trasportare più di 6 milioni di passeggeri da e per la Toscana.”

Toscana Aeroporti, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi dell’annuncio di questa nuova rotta verso Parigi Charles De Gaulle che conferma la forte collaborazione e l’impegno di lungo periodo stretto con easyJet. Questo ampliamento del network offerto è parte di un continuo sviluppo del nostro aeroporto, che continuerà a migliorare la connettività regionale e internazionale. Questa nuova rotta infatti contribuirà sicuramente a potenziare il turismo e lo sviluppo economico nella nostra regione”.