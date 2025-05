Due gemellini gravemente malati portati d’urgenza in ospedale con un volo militare

Pisa, 31 maggio 2025 – Un’ambulanza con a bordo due gemellini di 8 mesi è decollata a bordo di un C-130 dell’Aeronautica Militare per salvare la vita ai due neonati, affetti da una grave patologia.

Il velivolo, della 46ma brigata aerea di Pisa, è stato richiesto dalla prefettura di Napoli per consentire ai piccoli pazienti di raggiungere l'Ospedale Pediatrico Vittore Buzzi di Milano per cure specialistiche. L'equipaggio militare ha imbarcato sull'aereo, appositamente allestito per la missione, un'ambulanza e l'equipe medica dell'azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli di Napoli, ospedale di partenza dei bambini, insieme alla madre dei due piccoli.

Il C-130 è decollato dalla base di Pisa alle 7,30, dirigendosi verso l'aeroporto di Napoli Capodichino per l'imbarco dei pazienti, dell'equipe medica e del mezzo di soccorso. Successivamente, il velivolo è ripartito alla volta di Milano Linate, dove i gemelli sono stati affidati alle cure dell'ospedale pediatrico. La missione si è conclusa poco prima delle 13, dopodiché il velivolo è tornato alla base di Pisa.

La 46esima Brigata aerea di Pisa non è certo nuova a questo tipo di interventi: a febbraio l’ultimo del genere, quando una bambina di appena 13 mesi in imminente pericolo di vita fu portata dall’aeroporto di Bari fino all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Anche in quel caso il trasporto sanitario d'urgenza fu effettuato con un C-130 della 46ª brigata aerea di Pisa, che è l’unico velivolo militare in grado di imbarcare fino a due ambulanze, grazie alle sue dimensioni e ai particolari equipaggiamenti, che atterrò a Ciampino.