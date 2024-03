"Voci Silenziose, Opere potenti. Donne, arte, disabilità": un evento organizzato da ANMIC

Pisa, 19 marzo 2024 - In occasione del Mese delle Donne, e quindi nell’ambito del cartellone di eventi che il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa, insieme all’Assessorato per le Pari opportunità, ha realizzato anche quest’ anno con le Associazioni del territorio per dare voce tutti insieme al tema dei diritti delle donne, Anmic (l’Associazione Nazionale per la Tutela e Rappresentanza delle persone con disabilità, ha organizzato per il giorno giovedi 21 marzo alle ore 9,30 una conferenza alla Gipsoteca di Pisa dal titolo "Voci Silenziose, Opere potenti. Donne, arte, disabilità" .L'idea è quella di presentare figure di artiste che hanno convissuto e convivono con una disabilità e che attraverso l'arte hanno espresso il proprio sentire superando la loro "diversità"e combattendo le discriminazioni. L’evento, che ha avuto il patrocinio del Comune di Pisa, della Provincia di Pisa e del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa si snoderà intorno a due relazioni, la prima della esperta d’arte e Consigliera di parità di Anmic Prof Marianella Paglianti, che analizzerà tre artiste come Camille Claudel, Frida Khalo e Yayoi Kusama che hanno avuto o hanno nella loro vita problemi di disabilità e questo ha condizionato la loro produzione. L’arte ha rappresentato per le tre artiste un momento catartico di riscatto come Frida Khalo, che nostante i gravi problemi di salute riuscì a dipingere e a diventare una delle più importanti artiste messicane anche di portata internazionale oppure Yayoi, visionaria e introspettiva che è considerata una delle più grandi artiste viventi. In questi casi la disabilità non ha limitato la creatività, anzi ne ha arricchito la produzione artistica. L’altra relazione sarà curata della psichiatra d.ssa Cristina Del Poggetto che indagherà come la storia ideologizzata fa scomparire una quantità importante di donne che sono state a vari livelli protagoniste della nostra storia. Nella medicina, nel sociale, nella politica, nell'etica, nella poesia come nell'arte figurativa, attraverso gli occhi dell'anima femminile artistica la d.ssa Del Poggetto proverà a mettere in primo piano l'altra metà del cielo per ricostruire una breve storia alternativa delle donne alla luce della loro complessità psicobiologica Prima delle relazioni verrà presentato dalla Presidente Anmic Annalisa Cecchetti il "Gruppo donne di ANMIC", un gruppo che l’Associazione ha recentemente costituito tra le socie donne , familiari di persone con disabilità, simpatizzanti ecc.. per discutere ed occuparsi di tematiche che riguardano le donne con disabilità. All’evento hanno assicurato la loro partecipazione Il Sindaco di Pisa Michele Conti, le Assessore alle Pari opportunità e alla Disabilità del Comune di Pisa, la Presidente del Consiglio Cittadino per le pari opportunità. Sarà presente la Provincia con propri rappresentanti e interverranno consigliere comunali e provinciali e consigliere di pari opportunità del Comune di Pisa. Grande partecipazione è stata assicurata dalle scuole, con varie classi delle scuole superiori.

M.B.